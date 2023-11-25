https://ria.ru/20231125/vystavka-1911841298.html

На ВДНХ все еще большие очереди из желающих посетить выставку "Россия"

На ВДНХ все еще большие очереди из желающих посетить выставку "Россия" - РИА Новости, 25.11.2023

На ВДНХ все еще большие очереди из желающих посетить выставку "Россия"

Желающих посетить выставку "Россия" на ВДНХ спустя три недели после ее открытия не становится меньше, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T18:14

2023-11-25T18:14

2023-11-25T18:14

выставка-форум "россия"

россия

москва

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Желающих посетить выставку "Россия" на ВДНХ спустя три недели после ее открытия не становится меньше, передает корреспондент РИА Новости. Москвичи и гости столицы не перестают интересоваться выставкой, количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается - на входе на территорию толпы. Намеревающимся посетить выставочный комплекс ВДНХ на выходных стоит учитывать, что на вход в павильоны придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше. Также необходимо закладывать время на обратную дорогу, ведь большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ, а начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса. Международная выставка-форум Россия на ВДНХ в Москве открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля.

https://ria.ru/20231125/vystavka-1911807622.html

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россия, москва, выставка-форум "россия", вднх