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Захарова назвала видео Сунака с молотком примером манипуляции - РИА Новости, 25.11.2023
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15:02 25.11.2023 (обновлено: 19:42 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/video-1911815805.html
Захарова назвала видео Сунака с молотком примером манипуляции
Захарова назвала видео Сунака с молотком примером манипуляции - РИА Новости, 25.11.2023
Захарова назвала видео Сунака с молотком примером манипуляции
Видеозапись с британским премьер-министром Риши Сунаком, на которой он использует боковую сторону молотка вместо бойка, — пример манипуляции информацией,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:02
2023-11-25T19:42
в мире
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англия
мария захарова
риши сунак
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Видеозапись с британским премьер-министром Риши Сунаком, на которой он использует боковую сторону молотка вместо бойка, — пример манипуляции информацией, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале. &quot;Если мы посмотрим на полный фрагмент видео из видеосюжета британского телеканала iTV, то там рассказывается о том, что запись была сделана во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии четко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал&quot;, — отметила дипломат.Представитель МИД подчеркнула, что подобное происходит и с фейками про Россию, когда цитаты вырывают из контекста или представляют отдельные фрагменты аудио- или видеозаписей, а затем все это преподносят с противоположным смыслом. "Это и есть манипуляция информацией, те самые "фейки", которые убивают мир. Только с премьер-министром Британии дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована. Антироссийская же медиакампания носит характер пандемии", — уточнила Захарова.Дипломат добавила, что последующие опровержения, основанные на фактах, предпочитают не видеть или же их сознательно замалчивают.
https://ria.ru/20231125/moshenniki-1911804419.html
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в мире, россия, англия, мария захарова, риши сунак
В мире, Россия, Англия, Мария Захарова, Риши Сунак
Захарова назвала видео Сунака с молотком примером манипуляции

Захарова назвала примером манипуляции видео Сунака с перевернутым молотком

© AP Photo / Molly DarlingtonПремьер-министр Великобритании Риши Сунак в ювелирной мастерской в графстве Йоркшир
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ювелирной мастерской в графстве Йоркшир - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Molly Darlington
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ювелирной мастерской в графстве Йоркшир
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Видеозапись с британским премьер-министром Риши Сунаком, на которой он использует боковую сторону молотка вместо бойка, — пример манипуляции информацией, написала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.
«

"Если мы посмотрим на полный фрагмент видео из видеосюжета британского телеканала iTV, то там рассказывается о том, что запись была сделана во время визита политика в ювелирную мастерскую в графстве Йоркшир на севере Англии. В полной его версии четко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента. Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал", — отметила дипломат.

Накануне британская оппозиционная Партия лейбористов высмеяла Сунака за кадры, на которых политик использует боковую сторону молотка вместо бойка. Ролик сопровождался подписью: "Не сын ремесленника. Человек, который ударно заколачивает рабочий люд, сам не в состоянии ударить молотком".

Представитель МИД подчеркнула, что подобное происходит и с фейками про Россию, когда цитаты вырывают из контекста или представляют отдельные фрагменты аудио- или видеозаписей, а затем все это преподносят с противоположным смыслом.
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"Это и есть манипуляция информацией, те самые "фейки", которые убивают мир. Только с премьер-министром Британии дезинформация носила точечный характер и могла быть купирована. Антироссийская же медиакампания носит характер пандемии", — уточнила Захарова.
Дипломат добавила, что последующие опровержения, основанные на фактах, предпочитают не видеть или же их сознательно замалчивают.
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В миреРоссияАнглияМария ЗахароваРиши Сунак
 
 
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