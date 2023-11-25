https://ria.ru/20231125/valyuta-1911815611.html

В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах

В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 25.11.2023

В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в торговле РФ и Турции увеличивается доля расчетов в национальных валютах. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:58

2023-11-25T14:58

2023-11-25T14:58

экономика

турция

россия

александр новак

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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в торговле РФ и Турции увеличивается доля расчетов в национальных валютах. В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле. "По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнёров России. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Мы с господином Болатом (Омер Болат - министр торговли Турции - ред.) как можем увеличиваем показатели, планируем новые совместные проекты", - сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии России и Турции.

https://ria.ru/20231121/khab-1910766077.html

турция

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, турция, россия, александр новак