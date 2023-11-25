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В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 25.11.2023
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14:58 25.11.2023
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В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах
В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах - РИА Новости, 25.11.2023
В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в торговле РФ и Турции увеличивается доля расчетов в национальных валютах. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:58
2023-11-25T14:58
экономика
турция
россия
александр новак
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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в торговле РФ и Турции увеличивается доля расчетов в национальных валютах. В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле. "По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнёров России. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Мы с господином Болатом (Омер Болат - министр торговли Турции - ред.) как можем увеличиваем показатели, планируем новые совместные проекты", - сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии России и Турции.
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экономика, турция, россия, александр новак
Экономика, Турция, Россия, Александр Новак
В торговле России и Турции увеличилась доля расчетов в нацвалютах

Новак: в торговле России и Турции выросла доля расчетов в национальных валютах

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Флаги Турции и России. Архивное фото
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АНКАРА, 25 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в торговле РФ и Турции увеличивается доля расчетов в национальных валютах.
В Анкаре проходит 18-е заседание смешанной межправительственной российско-турецкой комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству. Предыдущий раз МПК с Турцией проходила в мае прошлого года в Анкаре. Тогда стороны обсуждали рост поставок промышленных товаров, а также увеличение взаиморасчетов в национальных валютах и снижение барьеров во взаимной торговле.
"По итогам прошлого года Турция заняла второе место в списке торговых партнёров России. Увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Мы с господином Болатом (Омер Болат - министр торговли Турции - ред.) как можем увеличиваем показатели, планируем новые совместные проекты", - сказал Новак по итогам заседания межправительственной комиссии России и Турции.
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ЭкономикаТурцияРоссияАлександр Новак
 
 
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