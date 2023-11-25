https://ria.ru/20231125/uzhas-1911823988.html

Половина территории. В США пришли в ужас из-за хода России на Украине

Половина территории. В США пришли в ужас из-за хода России на Украине - РИА Новости, 25.11.2023

Половина территории. В США пришли в ужас из-за хода России на Украине

Украина может потерять 50 процентов своей территории после коллапса ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:56

2023-11-25T15:56

2023-11-25T18:41

политика

в мире

украина

россия

москва

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/05/1894357619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c77169bfb6cdfbc8aaf7a1406f7ffd4e.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина может потерять 50 процентов своей территории после коллапса ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису."Реальность такова, что украинская армия находится на грани коллапса, это признают все. Если она падет, то произойдет стремительный вывод войск. И русские заполнят эту оставленную пустоту, а если они это сделают, то эта территория, скорее всего, не будет возвращена Украине", — указал эксперт.По его словам, ситуация на линии соприкосновения для украинцев стала катастрофической, поскольку у ВСУ закончились резервы солдат и боеприпасов, а российские военные ликвидируют большее количество украинских солдат в ходе своих операций.Он считает, что если кто-то из приближенных к руководству страны не убедит Зеленского прекратить военные действия, то судьба Украины может быть плачевной."Надеюсь, у них хватит честности сказать Зеленскому, что если он будет продолжать эту борьбу, то 20 процентов потерянных им территорий вполне могут превратиться в 40 или 50", — резюмировал Риттер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231125/mask-1911813598.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, украина, россия, москва, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский