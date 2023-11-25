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Половина территории. В США пришли в ужас из-за хода России на Украине - РИА Новости, 25.11.2023
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15:56 25.11.2023 (обновлено: 18:41 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/uzhas-1911823988.html
Половина территории. В США пришли в ужас из-за хода России на Украине
Половина территории. В США пришли в ужас из-за хода России на Украине - РИА Новости, 25.11.2023
Половина территории. В США пришли в ужас из-за хода России на Украине
Украина может потерять 50 процентов своей территории после коллапса ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:56
2023-11-25T18:41
политика
в мире
украина
россия
москва
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина может потерять 50 процентов своей территории после коллапса ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.&quot;Реальность такова, что украинская армия находится на грани коллапса, это признают все. Если она падет, то произойдет стремительный вывод войск. И русские заполнят эту оставленную пустоту, а если они это сделают, то эта территория, скорее всего, не будет возвращена Украине&quot;, — указал эксперт.По его словам, ситуация на линии соприкосновения для украинцев стала катастрофической, поскольку у ВСУ закончились резервы солдат и боеприпасов, а российские военные ликвидируют большее количество украинских солдат в ходе своих операций.Он считает, что если кто-то из приближенных к руководству страны не убедит Зеленского прекратить военные действия, то судьба Украины может быть плачевной.&quot;Надеюсь, у них хватит честности сказать Зеленскому, что если он будет продолжать эту борьбу, то 20 процентов потерянных им территорий вполне могут превратиться в 40 или 50&quot;, — резюмировал Риттер.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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политика, в мире, украина, россия, москва, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Политика, В мире, Украина, Россия, Москва, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Половина территории. В США пришли в ужас из-за хода России на Украине

Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет 50 процентов территории после краха ВСУ

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина может потерять 50 процентов своей территории после коллапса ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.
«

"Реальность такова, что украинская армия находится на грани коллапса, это признают все. Если она падет, то произойдет стремительный вывод войск. И русские заполнят эту оставленную пустоту, а если они это сделают, то эта территория, скорее всего, не будет возвращена Украине", — указал эксперт.

По его словам, ситуация на линии соприкосновения для украинцев стала катастрофической, поскольку у ВСУ закончились резервы солдат и боеприпасов, а российские военные ликвидируют большее количество украинских солдат в ходе своих операций.
Он считает, что если кто-то из приближенных к руководству страны не убедит Зеленского прекратить военные действия, то судьба Украины может быть плачевной.
«

"Надеюсь, у них хватит честности сказать Зеленскому, что если он будет продолжать эту борьбу, то 20 процентов потерянных им территорий вполне могут превратиться в 40 или 50", — резюмировал Риттер.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
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