Половина территории. В США пришли в ужас из-за хода России на Украине
Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет 50 процентов территории после краха ВСУ
© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украина может потерять 50 процентов своей территории после коллапса ВСУ, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Клейтону Моррису.
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"Реальность такова, что украинская армия находится на грани коллапса, это признают все. Если она падет, то произойдет стремительный вывод войск. И русские заполнят эту оставленную пустоту, а если они это сделают, то эта территория, скорее всего, не будет возвращена Украине", — указал эксперт.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения для украинцев стала катастрофической, поскольку у ВСУ закончились резервы солдат и боеприпасов, а российские военные ликвидируют большее количество украинских солдат в ходе своих операций.
Он считает, что если кто-то из приближенных к руководству страны не убедит Зеленского прекратить военные действия, то судьба Украины может быть плачевной.
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"Надеюсь, у них хватит честности сказать Зеленскому, что если он будет продолжать эту борьбу, то 20 процентов потерянных им территорий вполне могут превратиться в 40 или 50", — резюмировал Риттер.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.