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Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
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13:58 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/ukraina-1911807481.html
Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ
Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ
На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:58
2023-11-25T13:58
в мире
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дональд трамп
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нато
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы, пишет газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера. "Боевой дух довольно низкий", - приводит издание слова Миллера. Он указал на то, что Украина испытывает недостаток военных. "Никто не вскакивает с дивана..., чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом", - добавил Миллер. Корреспондент также отметил, что на Украине опасаются возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, есть понимание того, что поддержка Киева со стороны США и, возможно, НАТО зависит от поражения Трампа на президентских выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231125/ukraina-1911758985.html
https://ria.ru/20231123/ukraina-1911346210.html
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В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Крис Миллер, НАТО
Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ

FT: боевой дух на Украине низкий, никто не бежит в военкомат в преддверии зимы

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие на бронеавтомобиле
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы, пишет газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера.
"Боевой дух довольно низкий", - приводит издание слова Миллера.
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Он указал на то, что Украина испытывает недостаток военных. "Никто не вскакивает с дивана..., чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом", - добавил Миллер.
Корреспондент также отметил, что на Украине опасаются возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, есть понимание того, что поддержка Киева со стороны США и, возможно, НАТО зависит от поражения Трампа на президентских выборах в 2024 году.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампКрис МиллерНАТО
 
 
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