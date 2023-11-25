https://ria.ru/20231125/ukraina-1911807481.html
Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ
Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ
На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T13:58
2023-11-25T13:58
2023-11-25T13:58
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы, пишет газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера. "Боевой дух довольно низкий", - приводит издание слова Миллера. Он указал на то, что Украина испытывает недостаток военных. "Никто не вскакивает с дивана..., чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом", - добавил Миллер. Корреспондент также отметил, что на Украине опасаются возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, есть понимание того, что поддержка Киева со стороны США и, возможно, НАТО зависит от поражения Трампа на президентских выборах в 2024 году.
https://ria.ru/20231125/ukraina-1911758985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, крис миллер, нато
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Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ
FT: боевой дух на Украине низкий, никто не бежит в военкомат в преддверии зимы