https://ria.ru/20231125/ukraina-1911807481.html

Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ

Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ - РИА Новости, 25.11.2023

Боевой дух на Украине низкий, пишут западные СМИ

На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T13:58

2023-11-25T13:58

2023-11-25T13:58

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. На Украине наблюдаются низкий боевой дух и недостаток военных, никто не хочет идти в военкомат в преддверии зимы, пишет газета Financial Times со ссылкой на своего корреспондента в стране Криса Миллера. "Боевой дух довольно низкий", - приводит издание слова Миллера. Он указал на то, что Украина испытывает недостаток военных. "Никто не вскакивает с дивана..., чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом", - добавил Миллер. Корреспондент также отметил, что на Украине опасаются возвращения к власти экс-президента США Дональда Трампа. По его мнению, есть понимание того, что поддержка Киева со стороны США и, возможно, НАТО зависит от поражения Трампа на президентских выборах в 2024 году.

https://ria.ru/20231125/ukraina-1911758985.html

https://ria.ru/20231123/ukraina-1911346210.html

украина

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, крис миллер, нато