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"Русских не вытеснить". В США решили признать правду о Донбассе и Крыме - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 25.11.2023 (обновлено: 08:57 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/ukraina-1911771251.html
"Русских не вытеснить". В США решили признать правду о Донбассе и Крыме
"Русских не вытеснить". В США решили признать правду о Донбассе и Крыме - РИА Новости, 25.11.2023
"Русских не вытеснить". В США решили признать правду о Донбассе и Крыме
Украинские войска не имеют возможности вытеснить российскую армию из Донбасса и Крыма, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро на своем... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:27
2023-11-25T08:57
в мире
донбасс
украина
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинские войска не имеют возможности вытеснить российскую армию из Донбасса и Крыма, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро на своем Youtube-канале.&quot;Я был бы совершенно счастлив продолжать финансировать украинцев, если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма. Они не продемонстрировали никакой способности сделать это. Тогда возникает вопрос — неужели мы просто выбрасываем деньги?&quot; — возмутился эксперт.Обозреватель добавил, что США планировали поддерживать Украину, пока ситуация не достигнет тупика. Именно это, по словам эксперта, и произошло.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231125/es-1911765763.html
донбасс
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в мире, донбасс, украина, сша
В мире, Донбасс, Украина, США, Специальная военная операция на Украине
"Русских не вытеснить". В США решили признать правду о Донбассе и Крыме

Бен Шапиро: у ВСУ нет никакой возможности вытеснить Россию из Донбасса и Крыма

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинские войска не имеют возможности вытеснить российскую армию из Донбасса и Крыма, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро на своем Youtube-канале.
«

"Я был бы совершенно счастлив продолжать финансировать украинцев, если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма. Они не продемонстрировали никакой способности сделать это. Тогда возникает вопрос — неужели мы просто выбрасываем деньги?" — возмутился эксперт.

Обозреватель добавил, что США планировали поддерживать Украину, пока ситуация не достигнет тупика. Именно это, по словам эксперта, и произошло.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаСША
 
 
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