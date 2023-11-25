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"Русских не вытеснить". В США решили признать правду о Донбассе и Крыме
"Русских не вытеснить". В США решили признать правду о Донбассе и Крыме - РИА Новости, 25.11.2023
"Русских не вытеснить". В США решили признать правду о Донбассе и Крыме
Украинские войска не имеют возможности вытеснить российскую армию из Донбасса и Крыма, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро на своем... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:27
2023-11-25T05:27
2023-11-25T08:57
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специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинские войска не имеют возможности вытеснить российскую армию из Донбасса и Крыма, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро на своем Youtube-канале."Я был бы совершенно счастлив продолжать финансировать украинцев, если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма. Они не продемонстрировали никакой способности сделать это. Тогда возникает вопрос — неужели мы просто выбрасываем деньги?" — возмутился эксперт.Обозреватель добавил, что США планировали поддерживать Украину, пока ситуация не достигнет тупика. Именно это, по словам эксперта, и произошло.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231125/es-1911765763.html
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в мире, донбасс, украина, сша
В мире, Донбасс, Украина, США, Специальная военная операция на Украине
"Русских не вытеснить". В США решили признать правду о Донбассе и Крыме
Бен Шапиро: у ВСУ нет никакой возможности вытеснить Россию из Донбасса и Крыма