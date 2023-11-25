https://ria.ru/20231125/ukraina-1911769290.html

Азаров рассказал, сколько Запад будет накачивать Украину оружием

Азаров рассказал, сколько Запад будет накачивать Украину оружием - РИА Новости, 25.11.2023

Азаров рассказал, сколько Запад будет накачивать Украину оружием

Запад может уменьшить суммы вливаний в Украину, но накачка киевского режима вооружениями продолжится, пока Россия не "даст по зубам" и не начнет диктовать... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T04:12

2023-11-25T04:12

2023-11-25T04:12

россия

украина

николай азаров (политик)

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Запад может уменьшить суммы вливаний в Украину, но накачка киевского режима вооружениями продолжится, пока Россия не "даст по зубам" и не начнет диктовать собственную линию поведения, заявил в интервью РИА Новости бывший украинский премьер Николай Азаров. Ранее медиапортал Visual Capitalist сообщил, что с начала российской спецоперации Украина получила от стран Запада помощи на 233 миллиарда долларов. "Эти 233 миллиарда ушли только на одно, на подготовку к войне с Россией. Смотрите, какими гигантскими суммами оперировали американцы и западные страны, гигантские. Они может быть и уменьшат эти суммы, но они будут настойчиво проводить свою политику до тех пор, пока Россия не даст по зубам. Пока Россия не начнет диктовать свою линию поведения. Это абсолютно очевидно. Сейчас политика России с точки зрения укрепления ее вооруженных сил, мер по укреплению экономического состояния, рано или поздно даст свои результаты", - сказал Азаров. Бывший премьер считает, что если действующие киевские власти согласятся пойти на перемирие, это не изменит линию на противостояние с Россией, а период прекращения огня будет использован, чтобы "дать передышку (военным), провести мобилизацию, дать возможность своим предприятиям ВПК произвести столько необходимого вооружения, сколько нужно". "Основная и главная задача должна быть в смене режима на Украине, приходе к власти нормальных политических сил, которые откажутся от той роли, которую американцы выделили Украине: быть марионеткой в реализации этих замыслов", - заключил Азаров. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231125/maydan-1911768180.html

https://ria.ru/20231125/es-1911765763.html

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россия, украина, николай азаров (политик), нато, в мире