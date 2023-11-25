https://ria.ru/20231125/ukraina-1911758985.html
Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ
Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ
Военные кафедры появятся во всех вузах Украины и будут обязательны для всех юношей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замминистра... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:08
2023-11-25T00:08
2023-11-25T00:08
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_63fb290b4a0ecf14653e557634288e83.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военные кафедры появятся во всех вузах Украины и будут обязательны для всех юношей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замминистра образования и науки Украины Михаила Винницкого. "Во всех украинских вузах введут военные кафедры <…> Пилотные военные кафедры появятся в следующем учебном году. Они будут отвечать за базовую военную подготовку для всех юношей и желающих девушек", - пишет издание со ссылкой на Винницкого. По информации издания, студенты военных кафедр получат военно-учетную специальность "стрелок", а также смогут пройти курсы тактической медицины.
https://ria.ru/20231124/ukraina-1911752903.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871786449_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_1d29ef132d5ab41f3f1fe223aef3e052.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ
"Страна.ua": во всех вузах Украины появятся военные кафедры