https://ria.ru/20231125/ukraina-1911758985.html

Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ

Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023

Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ

Военные кафедры появятся во всех вузах Украины и будут обязательны для всех юношей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замминистра... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T00:08

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2023-11-25T00:08

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военные кафедры появятся во всех вузах Украины и будут обязательны для всех юношей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замминистра образования и науки Украины Михаила Винницкого. "Во всех украинских вузах введут военные кафедры <…> Пилотные военные кафедры появятся в следующем учебном году. Они будут отвечать за базовую военную подготовку для всех юношей и желающих девушек", - пишет издание со ссылкой на Винницкого. По информации издания, студенты военных кафедр получат военно-учетную специальность "стрелок", а также смогут пройти курсы тактической медицины.

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911752903.html

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