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Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
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00:08 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/ukraina-1911758985.html
Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ
Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ
Военные кафедры появятся во всех вузах Украины и будут обязательны для всех юношей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замминистра... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:08
2023-11-25T00:08
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военные кафедры появятся во всех вузах Украины и будут обязательны для всех юношей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замминистра образования и науки Украины Михаила Винницкого. "Во всех украинских вузах введут военные кафедры &lt;…&gt; Пилотные военные кафедры появятся в следующем учебном году. Они будут отвечать за базовую военную подготовку для всех юношей и желающих девушек", - пишет издание со ссылкой на Винницкого. По информации издания, студенты военных кафедр получат военно-учетную специальность "стрелок", а также смогут пройти курсы тактической медицины.
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в мире, украина
В мире, Украина
Во всех вузах Украины появятся военные кафедры, пишут СМИ

"Страна.ua": во всех вузах Украины появятся военные кафедры

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Военные кафедры появятся во всех вузах Украины и будут обязательны для всех юношей, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на замминистра образования и науки Украины Михаила Винницкого.
"Во всех украинских вузах введут военные кафедры <…> Пилотные военные кафедры появятся в следующем учебном году. Они будут отвечать за базовую военную подготовку для всех юношей и желающих девушек", - пишет издание со ссылкой на Винницкого.
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По информации издания, студенты военных кафедр получат военно-учетную специальность "стрелок", а также смогут пройти курсы тактической медицины.
 
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