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В Раде заявили, что соглашения по конфликту должны пройти через референдум - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:01 25.11.2023 (обновлено: 00:21 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/ukraina-1911758487.html
В Раде заявили, что соглашения по конфликту должны пройти через референдум
В Раде заявили, что соглашения по конфликту должны пройти через референдум - РИА Новости, 25.11.2023
В Раде заявили, что соглашения по конфликту должны пройти через референдум
Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:01
2023-11-25T00:21
специальная военная операция на украине
давид арахамия
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум. "Мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. &lt;...&gt; Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум", - сказал Арахамия в интервью телеканалу "1+1", его слова приводит издание издание "Страна.ua". По его словам, если Украина сядет за стол переговоров с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее.Он также рассказал, что в Киеве идут дискуссии о том, нужно ли обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html
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давид арахамия, владимир зеленский, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Давид Арахамия, Владимир Зеленский, Украина, В мире
В Раде заявили, что соглашения по конфликту должны пройти через референдум

Арахамия: соглашения по конфликту на Украине должны пройти через референдум

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.
"Мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. <...> Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум", - сказал Арахамия в интервью телеканалу "1+1", его слова приводит издание издание "Страна.ua".
По его словам, если Украина сядет за стол переговоров с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее.
АЭС Неккарвестхайм в Германии - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Украина требует атомного удара по России
9 ноября, 08:00
Он также рассказал, что в Киеве идут дискуссии о том, нужно ли обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.
Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 ноября, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДавид АрахамияВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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