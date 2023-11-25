https://ria.ru/20231125/ukraina-1911758487.html

В Раде заявили, что соглашения по конфликту должны пройти через референдум

В Раде заявили, что соглашения по конфликту должны пройти через референдум - РИА Новости, 25.11.2023

В Раде заявили, что соглашения по конфликту должны пройти через референдум

Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T00:01

2023-11-25T00:01

2023-11-25T00:21

специальная военная операция на украине

давид арахамия

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум. "Мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. <...> Давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет? Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют. Очень полярные взгляды будут. И такие вещи, я считаю, нужно делать только через референдум", - сказал Арахамия в интервью телеканалу "1+1", его слова приводит издание издание "Страна.ua". По его словам, если Украина сядет за стол переговоров с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее.Он также рассказал, что в Киеве идут дискуссии о том, нужно ли обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231109/atomnyy_udar-1908263655.html

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давид арахамия, владимир зеленский, украина, в мире