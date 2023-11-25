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Столица не выдержит. В Киеве пришли в ужас из-за мощного удара России - РИА Новости, 25.11.2023
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19:25 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/udar-1911851446.html
Столица не выдержит. В Киеве пришли в ужас из-за мощного удара России
Столица не выдержит. В Киеве пришли в ужас из-за мощного удара России - РИА Новости, 25.11.2023
Столица не выдержит. В Киеве пришли в ужас из-за мощного удара России
Системы противовоздушной обороны Киева во время массированной атаки беспилотниками 25 ноября работали на пределе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T19:25
2023-11-25T19:25
политика
в мире
киев
россия
украина
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Киева во время массированной атаки беспилотниками 25 ноября работали на пределе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.&quot;Система, по сути, была просто на пределе. &lt;…&gt; Украина вообще ничего не может сделать, ни Зеленский, ни Умеров&quot;, — указал политолог.По его словам, системы ПВО Киева не смогут защитить город от мощных российских ударов, если они будут перегружены огромным количеством беспилотников и ракет, направляемых в их сторону. Он также посетовал на то, что ВСУ не в состоянии подавлять российские БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.Соскин обвинил украинское руководство в неспособности защитить страну, указав, что ситуация будет лишь ухудшаться, если конфликт продолжится.&quot;Выдержать так город не сможет&quot;, — подытожил он.Украинские СМИ сообщали об атаках на Киев и область несколькими группами БПЛА с разных направлений ночью и утром 25 ноября. Минэнерго Украины предупреждало об отключениях электричества в результате повреждений линий электропередач.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231125/posledstviya-1911839649.html
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политика, в мире, киев, россия, украина, олег соскин, вооруженные силы украины
Политика, В мире, Киев, Россия, Украина, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины
Столица не выдержит. В Киеве пришли в ужас из-за мощного удара России

Соскин: системы ПВО Киева были на пределе, скоро не смогут его защитить

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Киева во время массированной атаки беспилотниками 25 ноября работали на пределе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«

"Система, по сути, была просто на пределе. <…> Украина вообще ничего не может сделать, ни Зеленский, ни Умеров", — указал политолог.

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По его словам, системы ПВО Киева не смогут защитить город от мощных российских ударов, если они будут перегружены огромным количеством беспилотников и ракет, направляемых в их сторону. Он также посетовал на то, что ВСУ не в состоянии подавлять российские БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.
Соскин обвинил украинское руководство в неспособности защитить страну, указав, что ситуация будет лишь ухудшаться, если конфликт продолжится.
«

"Выдержать так город не сможет", — подытожил он.

Украинские СМИ сообщали об атаках на Киев и область несколькими группами БПЛА с разных направлений ночью и утром 25 ноября. Минэнерго Украины предупреждало об отключениях электричества в результате повреждений линий электропередач.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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