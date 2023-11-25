Столица не выдержит. В Киеве пришли в ужас из-за мощного удара России
Соскин: системы ПВО Киева были на пределе, скоро не смогут его защитить
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны Киева во время массированной атаки беспилотниками 25 ноября работали на пределе, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
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"Система, по сути, была просто на пределе. <…> Украина вообще ничего не может сделать, ни Зеленский, ни Умеров", — указал политолог.
По его словам, системы ПВО Киева не смогут защитить город от мощных российских ударов, если они будут перегружены огромным количеством беспилотников и ракет, направляемых в их сторону. Он также посетовал на то, что ВСУ не в состоянии подавлять российские БПЛА средствами радиоэлектронной борьбы.
Соскин обвинил украинское руководство в неспособности защитить страну, указав, что ситуация будет лишь ухудшаться, если конфликт продолжится.
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"Выдержать так город не сможет", — подытожил он.
Украинские СМИ сообщали об атаках на Киев и область несколькими группами БПЛА с разных направлений ночью и утром 25 ноября. Минэнерго Украины предупреждало об отключениях электричества в результате повреждений линий электропередач.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.