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Соцсеть X может понести убытки из-за слов Маска о евреях, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
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03:07 25.11.2023 (обновлено: 03:08 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/ubytki-1911767166.html
Соцсеть X может понести убытки из-за слов Маска о евреях, пишут СМИ
Соцсеть X может понести убытки из-за слов Маска о евреях, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
Соцсеть X может понести убытки из-за слов Маска о евреях, пишут СМИ
Социальная сеть Х миллиардера Илона Маска к концу года может потерять до 75 миллионов долларов из-за отказа некоторых рекламодателей от сотрудничества после... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T03:07
2023-11-25T03:08
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Х миллиардера Илона Маска к концу года может потерять до 75 миллионов долларов из-за отказа некоторых рекламодателей от сотрудничества после высказывания бизнесмена о евреях, сообщает New York Times. "Соцсеть Х может потерять до 75 миллионов на доходах от рекламы к концу года после того, как десятки крупных брендов приостановили сотрудничество с ней", - говорится в сообщении. Газета ссылается на внутренний документ компании, в котором говорится, что приостановить сотрудничество могут до 200 компаний. По данным отдела продаж соцсети, если рекламодатели не вернутся, то потери к концу года могут составить указанную сумму, говорится в сообщении. Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него.
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в мире, илон маск, технологии, apple, sony pictures
В мире, Илон Маск, Технологии, Apple, Sony Pictures
Соцсеть X может понести убытки из-за слов Маска о евреях, пишут СМИ

NYT: соцсеть X может потерять до 75 миллионов долларов из-за слов Маска о евреях

© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Х миллиардера Илона Маска к концу года может потерять до 75 миллионов долларов из-за отказа некоторых рекламодателей от сотрудничества после высказывания бизнесмена о евреях, сообщает New York Times.
«
"Соцсеть Х может потерять до 75 миллионов на доходах от рекламы к концу года после того, как десятки крупных брендов приостановили сотрудничество с ней", - говорится в сообщении.
Газета ссылается на внутренний документ компании, в котором говорится, что приостановить сотрудничество могут до 200 компаний. По данным отдела продаж соцсети, если рекламодатели не вернутся, то потери к концу года могут составить указанную сумму, говорится в сообщении.
Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него.
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