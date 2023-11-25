https://ria.ru/20231125/ubytki-1911767166.html

Соцсеть X может понести убытки из-за слов Маска о евреях, пишут СМИ

Соцсеть X может понести убытки из-за слов Маска о евреях, пишут СМИ - РИА Новости, 25.11.2023

Соцсеть X может понести убытки из-за слов Маска о евреях, пишут СМИ

Социальная сеть Х миллиардера Илона Маска к концу года может потерять до 75 миллионов долларов из-за отказа некоторых рекламодателей от сотрудничества после... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T03:07

2023-11-25T03:07

2023-11-25T03:08

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ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Социальная сеть Х миллиардера Илона Маска к концу года может потерять до 75 миллионов долларов из-за отказа некоторых рекламодателей от сотрудничества после высказывания бизнесмена о евреях, сообщает New York Times. "Соцсеть Х может потерять до 75 миллионов на доходах от рекламы к концу года после того, как десятки крупных брендов приостановили сотрудничество с ней", - говорится в сообщении. Газета ссылается на внутренний документ компании, в котором говорится, что приостановить сотрудничество могут до 200 компаний. По данным отдела продаж соцсети, если рекламодатели не вернутся, то потери к концу года могут составить указанную сумму, говорится в сообщении. Маска ранее раскритиковали за якобы антисемитский комментарий под публикацией одного из пользователей в соцсети Х. Тот написал, что евреи "распространяют ненависть к белым", но просят не относиться к ним также, а Маск назвал этот тезис "правдивым". После заявления бизнесмена ряд крупных компаний (к примеру, Walt Disney, Apple и Sony Pictures) приостановили размещение рекламы в соцсети. Предприниматель обещал юридические действия в адрес всех участников кампании против него.

https://ria.ru/20231122/rassledovanie-1911183567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, технологии, apple, sony pictures