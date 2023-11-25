https://ria.ru/20231125/ubiystvo-1911707073.html

"Все началось давно". Новые детали в деле матери, жившей с мертвыми детьми

"Все началось давно". Новые детали в деле матери, жившей с мертвыми детьми - РИА Новости, 25.11.2023

"Все началось давно". Новые детали в деле матери, жившей с мертвыми детьми

В Псковской области расследуют смерть троих детей. Истлевшие тела обнаружили в квартире в Великих Луках и в частном доме в деревне Мокрики. По подозрению в... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:00

2023-11-25T08:00

2023-11-25T08:09

происшествия

псковская область

великие луки

следственный комитет россии (ск рф)

наталья соколова

дети

убийство

многодетные семьи

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Псковской области расследуют смерть троих детей. Истлевшие тела обнаружили в квартире в Великих Луках и в частном доме в деревне Мокрики. По подозрению в убийстве задержали 34-летнюю мать. Как выяснило РИА Новости, это далеко не первый шокирующий случай в семье.Страшная находкаВ одной из квартир города Великие Луки Псковской области 23 ноября нашли скелеты двух мальчиков. Одному меньше года, второму — четыре. Умершие были завернуты в одеяла. Их мать Дарью С. задержали на месте.По данным СМИ, старший сын Дарьи тайком пришел в квартиру и обнаружил накрытый одеялом детский скелет в подгузнике. Сразу позвонил бабушке Елене, у которой жил. Она вызвала полицию.Пенсионерку Дарья никогда к себе не пускала под разными предлогами. Сейчас же сразу пригласила в квартиру и начала уверять, что четырехлетний ребенок умер еще в августе во сне.Прибывшие сотрудники МВД на втором этаже двухъярусной кровати нашли еще один труп — младенца.Позже Дарья рассказала, что в доме в деревне Мокрики лежит тело ее дочери — как выяснилось позже, тоже закутанное в одеяло. По предварительным данным, на момент смерти ребенку было восемь лет.У подозреваемой, помимо старшего сына, осталась пятилетняя дочь, жившая в той же злополучной квартире. Девочку передали органам опеки, ее хочет забрать отец."Разбился насмерть"Следственный комитет обнародовал видео обыска в квартире. Судя по кадрам, там давно не убирались, комнаты завалены мешками с мусором.О странном поведении Дарьи горожане знали. Дело в том, что она активно комментировала посты в группе "Подслушано Великие Луки".По словам местной жительницы Виктории, Дарья порой приходила на встречи подписчиков вместе с детьми."Если малыши мешали ей общаться с кем-то, то она срывалась и кричала на них", — рассказывает горожанка.В сад дети не ходили, лишь изредка Дарья водила их в поликлинику. "Но на улице всегда гуляли чистыми", — отмечает одна из соседок.По словам уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, семья "кратковременный период" состояла на учете, который сняли в 2020-м.Как вспоминают соседи, странности начались еще восемь лет назад. Тогда Дарья лишилась ребенка — второго по возрасту в семье."Ему было два года. Он играл со старшим братом (тем, который обнаружил труп. — Прим. ред.). Вышел на балкон, забрался на ящики, стоящие у окна. И насмерть разбился", — рассказывает жительница дома.Когда случилась беда, бабушка забрала старшего сына к себе. А девочка, чье тело спустя восемь лет найдут в деревне Мокрики, осталась с Дарьей, которая позже стала матерью еще троих детей. Причем последнего родила дома, не сообщив ни родственникам, ни медикам, ни в ЗАГС.Многочисленные экспертизыСледственный комитет Псковской области возбудил несколько дел по статье "Убийство". Найденную на месте информацию, а также останки отправят на экспертизы. По данным СМИ, все дети от разных мужчин. Сейчас их личности устанавливают.Также сотрудники СК будут выяснять мотивы преступлений. Подозреваемой назначили психиатрическую экспертизу.К делу подключилась и областная прокуратура, которая в том числе проверит и действия профилактических органов.

https://ria.ru/20231022/sk-1904513302.html

https://ria.ru/20231121/sud-1910910058.html

https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910397682.html

псковская область

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происшествия, псковская область, великие луки, следственный комитет россии (ск рф), наталья соколова, дети, убийство, многодетные семьи