https://ria.ru/20231125/ubiystvo-1911707073.html
"Все началось давно". Новые детали в деле матери, жившей с мертвыми детьми
"Все началось давно". Новые детали в деле матери, жившей с мертвыми детьми - РИА Новости, 25.11.2023
"Все началось давно". Новые детали в деле матери, жившей с мертвыми детьми
В Псковской области расследуют смерть троих детей. Истлевшие тела обнаружили в квартире в Великих Луках и в частном доме в деревне Мокрики. По подозрению в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:00
2023-11-25T08:00
2023-11-25T08:09
происшествия
псковская область
великие луки
следственный комитет россии (ск рф)
наталья соколова
дети
убийство
многодетные семьи
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Псковской области расследуют смерть троих детей. Истлевшие тела обнаружили в квартире в Великих Луках и в частном доме в деревне Мокрики. По подозрению в убийстве задержали 34-летнюю мать. Как выяснило РИА Новости, это далеко не первый шокирующий случай в семье.Страшная находкаВ одной из квартир города Великие Луки Псковской области 23 ноября нашли скелеты двух мальчиков. Одному меньше года, второму — четыре. Умершие были завернуты в одеяла. Их мать Дарью С. задержали на месте.По данным СМИ, старший сын Дарьи тайком пришел в квартиру и обнаружил накрытый одеялом детский скелет в подгузнике. Сразу позвонил бабушке Елене, у которой жил. Она вызвала полицию.Пенсионерку Дарья никогда к себе не пускала под разными предлогами. Сейчас же сразу пригласила в квартиру и начала уверять, что четырехлетний ребенок умер еще в августе во сне.Прибывшие сотрудники МВД на втором этаже двухъярусной кровати нашли еще один труп — младенца.Позже Дарья рассказала, что в доме в деревне Мокрики лежит тело ее дочери — как выяснилось позже, тоже закутанное в одеяло. По предварительным данным, на момент смерти ребенку было восемь лет.У подозреваемой, помимо старшего сына, осталась пятилетняя дочь, жившая в той же злополучной квартире. Девочку передали органам опеки, ее хочет забрать отец."Разбился насмерть"Следственный комитет обнародовал видео обыска в квартире. Судя по кадрам, там давно не убирались, комнаты завалены мешками с мусором.О странном поведении Дарьи горожане знали. Дело в том, что она активно комментировала посты в группе "Подслушано Великие Луки".По словам местной жительницы Виктории, Дарья порой приходила на встречи подписчиков вместе с детьми."Если малыши мешали ей общаться с кем-то, то она срывалась и кричала на них", — рассказывает горожанка.В сад дети не ходили, лишь изредка Дарья водила их в поликлинику. "Но на улице всегда гуляли чистыми", — отмечает одна из соседок.По словам уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, семья "кратковременный период" состояла на учете, который сняли в 2020-м.Как вспоминают соседи, странности начались еще восемь лет назад. Тогда Дарья лишилась ребенка — второго по возрасту в семье."Ему было два года. Он играл со старшим братом (тем, который обнаружил труп. — Прим. ред.). Вышел на балкон, забрался на ящики, стоящие у окна. И насмерть разбился", — рассказывает жительница дома.Когда случилась беда, бабушка забрала старшего сына к себе. А девочка, чье тело спустя восемь лет найдут в деревне Мокрики, осталась с Дарьей, которая позже стала матерью еще троих детей. Причем последнего родила дома, не сообщив ни родственникам, ни медикам, ни в ЗАГС.Многочисленные экспертизыСледственный комитет Псковской области возбудил несколько дел по статье "Убийство". Найденную на месте информацию, а также останки отправят на экспертизы. По данным СМИ, все дети от разных мужчин. Сейчас их личности устанавливают.Также сотрудники СК будут выяснять мотивы преступлений. Подозреваемой назначили психиатрическую экспертизу.К делу подключилась и областная прокуратура, которая в том числе проверит и действия профилактических органов.
https://ria.ru/20231022/sk-1904513302.html
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происшествия, псковская область, великие луки, следственный комитет россии (ск рф), наталья соколова, дети, убийство, многодетные семьи
Происшествия, Псковская область, Великие Луки, Следственный комитет России (СК РФ), Наталья Соколова, Дети, Убийство, Многодетные семьи
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Псковской области расследуют смерть троих детей. Истлевшие тела обнаружили в квартире в Великих Луках и в частном доме в деревне Мокрики. По подозрению в убийстве задержали 34-летнюю мать. Как выяснило РИА Новости, это далеко не первый шокирующий случай в семье.
В одной из квартир города Великие Луки Псковской области 23 ноября нашли скелеты двух мальчиков. Одному меньше года, второму — четыре. Умершие были завернуты в одеяла. Их мать Дарью С. задержали на месте.
По данным СМИ
, старший сын Дарьи тайком пришел в квартиру и обнаружил накрытый одеялом детский скелет в подгузнике. Сразу позвонил бабушке Елене, у которой жил. Она вызвала полицию.
Пенсионерку Дарья никогда к себе не пускала под разными предлогами. Сейчас же сразу пригласила в квартиру и начала уверять, что четырехлетний ребенок умер еще в августе во сне.
Прибывшие сотрудники МВД на втором этаже двухъярусной кровати нашли еще один труп — младенца.
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Позже Дарья рассказала, что в доме в деревне Мокрики лежит тело ее дочери — как выяснилось позже, тоже закутанное в одеяло. По предварительным данным, на момент смерти ребенку было восемь лет.
У подозреваемой, помимо старшего сына, осталась пятилетняя дочь, жившая в той же злополучной квартире. Девочку передали органам опеки, ее хочет забрать отец.
Следственный комитет обнародовал видео обыска в квартире. Судя по кадрам, там давно не убирались, комнаты завалены мешками с мусором.
О странном поведении Дарьи горожане знали. Дело в том, что она активно комментировала посты в группе "Подслушано Великие Луки".
По словам местной жительницы Виктории, Дарья порой приходила на встречи подписчиков вместе с детьми.
"Если малыши мешали ей общаться с кем-то, то она срывалась и кричала на них", — рассказывает горожанка.
В сад дети не ходили, лишь изредка Дарья водила их в поликлинику. "Но на улице всегда гуляли чистыми", — отмечает одна из соседок.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, семья "кратковременный период" состояла на учете, который сняли в 2020-м.
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Как вспоминают соседи, странности начались еще восемь лет назад. Тогда Дарья лишилась ребенка — второго по возрасту в семье.
"Ему было два года. Он играл со старшим братом (тем, который обнаружил труп. — Прим. ред.). Вышел на балкон, забрался на ящики, стоящие у окна. И насмерть разбился", — рассказывает жительница дома.
Когда случилась беда, бабушка забрала старшего сына к себе. А девочка, чье тело спустя восемь лет найдут в деревне Мокрики, осталась с Дарьей, которая позже стала матерью еще троих детей. Причем последнего родила дома, не сообщив ни родственникам, ни медикам, ни в ЗАГС.
Многочисленные экспертизы
Следственный комитет Псковской области возбудил несколько дел по статье "Убийство". Найденную на месте информацию, а также останки отправят на экспертизы. По данным СМИ, все дети от разных мужчин. Сейчас их личности устанавливают.
Также сотрудники СК будут выяснять мотивы преступлений. Подозреваемой назначили психиатрическую экспертизу.
К делу подключилась и областная прокуратура,
которая в том числе проверит и действия профилактических органов.
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