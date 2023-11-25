https://ria.ru/20231125/trevoga-1911761278.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.11.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T00:55
2023-11-25T00:55
2023-11-25T00:55
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Согласно данным карты, сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской области в 22.54 мск, в 22.55 мск - на подконтрольной Киеву части Запорожской области. После полуночи тревога распространилась на Кировоградскую и Харьковскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231125/obstrely-1911759372.html
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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях восточной Украины объявили воздушную тревогу