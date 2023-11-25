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В Аравийском море обстреляли израильское судно, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
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12:46 25.11.2023 (обновлено: 12:47 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/sudno-1911800780.html
В Аравийском море обстреляли израильское судно, сообщают СМИ
В Аравийском море обстреляли израильское судно, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.11.2023
В Аравийском море обстреляли израильское судно, сообщают СМИ
Судно, принадлежащее Израилю, подверглось обстрелу в Аравийском море, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:46
2023-11-25T12:47
в мире
аравийское море
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости. Судно, принадлежащее Израилю, подверглось обстрелу в Аравийском море, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники. По данным источника телеканала, корабль был атакован в Аравийском море в ночь с четверга на пятницу. "Источники Al Mayadeen подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море… Корабль был обстрелян, в результате чего он загорелся", - сообщает ливанский телеканал, не приводя других подробностей. В минувшее воскресенье правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что ему удалось захватить в Красном море сухогруз Galaxy Leader, который ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но ее владельцем является крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в Израиль. В среду командующий ВМС хуситов посетил судно, которое после захвата было отогнано в порт Ходейда на западе Йемена. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231125/izrail-1911796957.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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аравийское море
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в мире, аравийское море, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Аравийское море, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Аравийском море обстреляли израильское судно, сообщают СМИ

Al Mayadeen: принадлежащее Израилю судно подверглось обстрелу в Аравийском море

© AFP 2023Израильское судно
Израильское судно - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AFP 2023
Израильское судно. Архивное фото
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ТУНИС, 25 ноя - РИА Новости. Судно, принадлежащее Израилю, подверглось обстрелу в Аравийском море, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
По данным источника телеканала, корабль был атакован в Аравийском море в ночь с четверга на пятницу.
"Источники Al Mayadeen подтверждают, что израильский корабль подвергся нападению в Аравийском море… Корабль был обстрелян, в результате чего он загорелся", - сообщает ливанский телеканал, не приводя других подробностей.
В минувшее воскресенье правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что ему удалось захватить в Красном море сухогруз Galaxy Leader, который ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но ее владельцем является крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в Израиль. В среду командующий ВМС хуситов посетил судно, которое после захвата было отогнано в порт Ходейда на западе Йемена. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне военных действий Израиля.
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Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 14,8 тысячи человек, пострадали свыше 36 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреАравийское мореИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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