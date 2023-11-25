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В Минтрансе рассказали о планах по субсидированию пассажирских рейсов - РИА Новости, 25.11.2023
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11:32 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/subsidii-1911793084.html
В Минтрансе рассказали о планах по субсидированию пассажирских рейсов
В Минтрансе рассказали о планах по субсидированию пассажирских рейсов - РИА Новости, 25.11.2023
В Минтрансе рассказали о планах по субсидированию пассажирских рейсов
Субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:32
2023-11-25T11:32
экономика
россия
виталий савельев
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках открытия экспозиции "Россия в движении" на ВДНХ. "Следующий год мы 25 (миллиардов рублей направим на субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты по России)", - сказал он. Министр отметил, что в текущем году объем субсидии составит около 60 миллиардов рублей.
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экономика, россия, виталий савельев
Экономика, Россия, Виталий Савельев
В Минтрансе рассказали о планах по субсидированию пассажирских рейсов

Савельев: субсидии пассажирских рейсов в 2024 году составят 25 миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках открытия экспозиции "Россия в движении" на ВДНХ.
"Следующий год мы 25 (миллиардов рублей направим на субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты по России)", - сказал он.
Министр отметил, что в текущем году объем субсидии составит около 60 миллиардов рублей.
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