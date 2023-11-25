https://ria.ru/20231125/subsidii-1911793084.html

В Минтрансе рассказали о планах по субсидированию пассажирских рейсов

В Минтрансе рассказали о планах по субсидированию пассажирских рейсов - РИА Новости, 25.11.2023

В Минтрансе рассказали о планах по субсидированию пассажирских рейсов

Субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:32

2023-11-25T11:32

2023-11-25T11:32

экономика

россия

виталий савельев

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Субсидирование пассажирских рейсов российских авиакомпаний в 2024 году ожидается на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках открытия экспозиции "Россия в движении" на ВДНХ. "Следующий год мы 25 (миллиардов рублей направим на субсидирование российских авиакомпаний за выполненные полеты по России)", - сказал он. Министр отметил, что в текущем году объем субсидии составит около 60 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231120/putin-1910659000.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, виталий савельев