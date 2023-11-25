https://ria.ru/20231125/stena-1911793917.html
В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены
В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены - РИА Новости, 25.11.2023
В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены
Движение транспорта ограничили на месте обрушения подпорной стены в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:39
2023-11-25T11:39
2023-11-25T11:39
происшествия
севастополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Движение транспорта ограничили на месте обрушения подпорной стены в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Стена обрушилась на проезжую часть утром в субботу. Прокуратура начала проверку. "На ул. Адмирала Октябрьского началось проведение аварийных работ, в связи с чем введены временные ограничения движения на участке от пл. Восставших до ул. Новороссийская", - говорится в сообщении. В дирекции подчеркнули, что общественный транспорт продолжает движение, объезжая этот участок.
https://ria.ru/20231123/obrushenie-1911456048.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, республика крым
Происшествия, Севастополь, Республика Крым
В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены
В Севастополе перекрыли движение транспорта на месте обрушения подпорной стены
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости.
Движение транспорта ограничили на месте обрушения подпорной стены в Севастополе, сообщает
дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Стена обрушилась на проезжую часть утром в субботу. Прокуратура начала проверку.
"На ул. Адмирала Октябрьского началось проведение аварийных работ, в связи с чем введены временные ограничения движения на участке от пл. Восставших до ул. Новороссийская", - говорится в сообщении.
В дирекции подчеркнули, что общественный транспорт продолжает движение, объезжая этот участок.
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