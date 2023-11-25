https://ria.ru/20231125/stena-1911793917.html

В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены

В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены - РИА Новости, 25.11.2023

В Севастополе перекрыли движение на месте обрушения подпорной стены

Движение транспорта ограничили на месте обрушения подпорной стены в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:39

2023-11-25T11:39

2023-11-25T11:39

происшествия

севастополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Движение транспорта ограничили на месте обрушения подпорной стены в Севастополе, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Стена обрушилась на проезжую часть утром в субботу. Прокуратура начала проверку. "На ул. Адмирала Октябрьского началось проведение аварийных работ, в связи с чем введены временные ограничения движения на участке от пл. Восставших до ул. Новороссийская", - говорится в сообщении. В дирекции подчеркнули, что общественный транспорт продолжает движение, объезжая этот участок.

https://ria.ru/20231123/obrushenie-1911456048.html

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, севастополь, республика крым