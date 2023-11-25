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Американский офицер сообщил Зеленскому неприятную новость - РИА Новости, 25.11.2023
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01:42 25.11.2023
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Американский офицер сообщил Зеленскому неприятную новость
Американский офицер сообщил Зеленскому неприятную новость - РИА Новости, 25.11.2023
Американский офицер сообщил Зеленскому неприятную новость
Украинский конфликт истощил военные запасы США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T01:42
2023-11-25T01:42
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт истощил военные запасы США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X."Мы отправили Украине почти все наши военные запасы, системы вооружения и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много. Война на Украине проиграна", — заявил полковник.Ранее Макгрегор отметил, что украинская армия находится на грани развала из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По словам экс-советника главы Пентагона, командиры сдают в плен целые подразделения из-за невозможности эвакуации раненых.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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в мире, украина, сша, москва, пентагон
В мире, Украина, США, Москва, Пентагон
Американский офицер сообщил Зеленскому неприятную новость

Дуглас Макгрегор: США отправили Украине почти все свои запасы вооружения

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украинский конфликт истощил военные запасы США, написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
«
"Мы отправили Украине почти все наши военные запасы, системы вооружения и боеприпасы. У нас осталось не так уж и много. Война на Украине проиграна", — заявил полковник.
Ранее Макгрегор отметил, что украинская армия находится на грани развала из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По словам экс-советника главы Пентагона, командиры сдают в плен целые подразделения из-за невозможности эвакуации раненых.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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