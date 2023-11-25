https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911797754.html

Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска

Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска - РИА Новости, 25.11.2023

Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска

Бойцы отряда специального назначения "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе блиндаж ВСУ. Кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:12

2023-11-25T12:12

2023-11-25T12:12

в мире

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе блиндаж ВСУ. Кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как дрон-камикадзе точно попадает через украинские окопы в блиндаж ВСУ.

https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911481393.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры уничтожения блиндажа ВСУ дроном-камикадзе Кадры уничтожения блиндажа ВСУ дроном-камикадзе 2023-11-25T12:12 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины