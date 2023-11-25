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Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска - РИА Новости, 25.11.2023
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12:12 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911797754.html
Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска
Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска - РИА Новости, 25.11.2023
Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе блиндаж ВСУ. Кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:12
2023-11-25T12:12
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе блиндаж ВСУ. Кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как дрон-камикадзе точно попадает через украинские окопы в блиндаж ВСУ.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911481393.html
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Дарья Буймова
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Кадры уничтожения блиндажа ВСУ дроном-камикадзе
Кадры уничтожения блиндажа ВСУ дроном-камикадзе
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353
60
в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска

Бойцы отряда спецназначения "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе блиндаж ВСУ

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе блиндаж ВСУ. Кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости.
На кадрах видно, как дрон-камикадзе точно попадает через украинские окопы в блиндаж ВСУ.
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