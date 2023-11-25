https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911797754.html
Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска
Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска - РИА Новости, 25.11.2023
Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска
Бойцы отряда специального назначения "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе блиндаж ВСУ. Кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:12
2023-11-25T12:12
2023-11-25T12:12
в мире
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 ноя - РИА Новости. Бойцы отряда специального назначения "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе блиндаж ВСУ. Кадры выявления и поражения целей оказались в распоряжении РИА Новости. На кадрах видно, как дрон-камикадзе точно попадает через украинские окопы в блиндаж ВСУ.
https://ria.ru/20231124/spetsoperatsiya-1911481393.html
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Кадры уничтожения блиндажа ВСУ дроном-камикадзе
Кадры уничтожения блиндажа ВСУ дроном-камикадзе
2023-11-25T12:12
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины
Расчет БПЛА отряда "Викинг" уничтожил блиндаж ВСУ на окраинах Артемовска
Бойцы отряда спецназначения "Викинг" уничтожили дроном-камикадзе блиндаж ВСУ