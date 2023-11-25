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Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
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06:06 25.11.2023 (обновлено: 06:33 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772903.html
Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ
Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ
Советские орудия могут работать со снайперской точностью по технике ВСУ, несмотря на возраст, рассказал РИА Новости боец расчета гаубицы Д-30 с позывным "Рама", РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T06:06
2023-11-25T06:33
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Советские орудия могут работать со снайперской точностью по технике ВСУ, несмотря на возраст, рассказал РИА Новости боец расчета гаубицы Д-30 с позывным "Рама", мобилизованный на Урале. "Деды наши умели делать. Мы можем еще тысячу штук (снарядов – ред.) выпустить – и ничего с ней (гаубицей – ред.) не будет. Достаточно долговечный ствол. Да и орудия сами тоже. Бывает, что где-то потекло, меняем, ремонтируем. У нас пока один танк (подбитый – ред.), в основном минометные расчеты. Даже с первого раза один раз было прямое попадание. Все-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень четко бьет, как снайперская винтовка", - рассказывает боец. По его словам, стабильная работа гаубиц Д-30 и Д-20 требует постоянного внимания к технике и оперативного ремонта, который бойцы осуществляют на огневых позициях. Уральские артиллеристы, воюющие на донецком направлении, сменили тактику расположения орудий, классические схемы из учебников перестали работать, рассказывает РИА Новости боец гаубичного дивизиона с позывным "Аргун". "Отошли от классического применения артиллерийских подразделений, работа ведется поорудийно. По классике как раньше стоящих в ряд (орудий – ред.), с уступом влево, с уступом вправо, с интервалом в 20-50 метров уже нет, каждое орудие – отдельная огневая позиция", – сказал он. В связке с БПЛА опытный артиллерийский расчет советской гаубицы может эффективно поражать технику ВСУ, а не просто бить по площадям, рассказал "Аргун. По его словам, такой подход позволяет экономить снаряды, а также ресурс самих орудий и орудийных стволов. По словам "Аргуна", работа артиллерийских орудий в связке с БПЛА позволяет также лучше скрывать собственные огневые позиции. "Выполнил (задачу) с одной огневой позиции, следующую задачу выполняешь с другой позиции. И вот так, меняя позиции, не перемещая орудия по линии боевого соприкосновения, а значит, не демаскируя их, можно успешно выполнять боевые задачи", - объясняет он.
https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772421.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ

Боец: советские орудия работают со снайперской точностью несмотря на возраст

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации
Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Советские орудия могут работать со снайперской точностью по технике ВСУ, несмотря на возраст, рассказал РИА Новости боец расчета гаубицы Д-30 с позывным "Рама", мобилизованный на Урале.
«
"Деды наши умели делать. Мы можем еще тысячу штук (снарядов – ред.) выпустить – и ничего с ней (гаубицей – ред.) не будет. Достаточно долговечный ствол. Да и орудия сами тоже. Бывает, что где-то потекло, меняем, ремонтируем. У нас пока один танк (подбитый – ред.), в основном минометные расчеты. Даже с первого раза один раз было прямое попадание. Все-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень четко бьет, как снайперская винтовка", - рассказывает боец.
По его словам, стабильная работа гаубиц Д-30 и Д-20 требует постоянного внимания к технике и оперативного ремонта, который бойцы осуществляют на огневых позициях.
Уральские артиллеристы, воюющие на донецком направлении, сменили тактику расположения орудий, классические схемы из учебников перестали работать, рассказывает РИА Новости боец гаубичного дивизиона с позывным "Аргун".
"Отошли от классического применения артиллерийских подразделений, работа ведется поорудийно. По классике как раньше стоящих в ряд (орудий – ред.), с уступом влево, с уступом вправо, с интервалом в 20-50 метров уже нет, каждое орудие – отдельная огневая позиция", – сказал он.
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В связке с БПЛА опытный артиллерийский расчет советской гаубицы может эффективно поражать технику ВСУ, а не просто бить по площадям, рассказал "Аргун. По его словам, такой подход позволяет экономить снаряды, а также ресурс самих орудий и орудийных стволов.
По словам "Аргуна", работа артиллерийских орудий в связке с БПЛА позволяет также лучше скрывать собственные огневые позиции.
"Выполнил (задачу) с одной огневой позиции, следующую задачу выполняешь с другой позиции. И вот так, меняя позиции, не перемещая орудия по линии боевого соприкосновения, а значит, не демаскируя их, можно успешно выполнять боевые задачи", - объясняет он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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