https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772903.html

Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ

Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023

Уральский боец рассказал, как советские орудия уничтожают технику ВСУ

Советские орудия могут работать со снайперской точностью по технике ВСУ, несмотря на возраст, рассказал РИА Новости боец расчета гаубицы Д-30 с позывным "Рама", РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T06:06

2023-11-25T06:06

2023-11-25T06:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906866748_0:183:3071:1910_1920x0_80_0_0_3058e067ddca4695c02a9d274382437d.jpg

ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Советские орудия могут работать со снайперской точностью по технике ВСУ, несмотря на возраст, рассказал РИА Новости боец расчета гаубицы Д-30 с позывным "Рама", мобилизованный на Урале. "Деды наши умели делать. Мы можем еще тысячу штук (снарядов – ред.) выпустить – и ничего с ней (гаубицей – ред.) не будет. Достаточно долговечный ствол. Да и орудия сами тоже. Бывает, что где-то потекло, меняем, ремонтируем. У нас пока один танк (подбитый – ред.), в основном минометные расчеты. Даже с первого раза один раз было прямое попадание. Все-таки наша гаубица старенькая, 73-го года, но она на удивление очень четко бьет, как снайперская винтовка", - рассказывает боец. По его словам, стабильная работа гаубиц Д-30 и Д-20 требует постоянного внимания к технике и оперативного ремонта, который бойцы осуществляют на огневых позициях. Уральские артиллеристы, воюющие на донецком направлении, сменили тактику расположения орудий, классические схемы из учебников перестали работать, рассказывает РИА Новости боец гаубичного дивизиона с позывным "Аргун". "Отошли от классического применения артиллерийских подразделений, работа ведется поорудийно. По классике как раньше стоящих в ряд (орудий – ред.), с уступом влево, с уступом вправо, с интервалом в 20-50 метров уже нет, каждое орудие – отдельная огневая позиция", – сказал он. В связке с БПЛА опытный артиллерийский расчет советской гаубицы может эффективно поражать технику ВСУ, а не просто бить по площадям, рассказал "Аргун. По его словам, такой подход позволяет экономить снаряды, а также ресурс самих орудий и орудийных стволов. По словам "Аргуна", работа артиллерийских орудий в связке с БПЛА позволяет также лучше скрывать собственные огневые позиции. "Выполнил (задачу) с одной огневой позиции, следующую задачу выполняешь с другой позиции. И вот так, меняя позиции, не перемещая орудия по линии боевого соприкосновения, а значит, не демаскируя их, можно успешно выполнять боевые задачи", - объясняет он.

https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911772421.html

https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911770224.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия