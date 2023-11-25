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В церкви Вены сириец сорвал статую Мадонны и похитил деревянный крест - РИА Новости, 25.11.2023
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17:36 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/siriets-1911837649.html
В церкви Вены сириец сорвал статую Мадонны и похитил деревянный крест
В церкви Вены сириец сорвал статую Мадонны и похитил деревянный крест - РИА Новости, 25.11.2023
В церкви Вены сириец сорвал статую Мадонны и похитил деревянный крест
Вечером в пятницу 29-летний гражданин Сирии нанес серьезное повреждение имуществу одной из церквей Вены, сорвав с крепления статую Мадонны и похитив деревянный... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:36
2023-11-25T17:36
в мире
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мадонна
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Вечером в пятницу 29-летний гражданин Сирии нанес серьезное повреждение имуществу одной из церквей Вены, сорвав с крепления статую Мадонны и похитив деревянный крест, сообщила в субботу полиция австрийской столицы. Уточняется, что акт вандализма произошел в самом густонаселенном районе Вены Фаворитен. Здесь проживает большое количество мигрантов. "Сотрудники городского управления полиции Фаворитена были подняты по тревоге в связи с тем, что в церковь, предположительно, проник мужчина, который сорвал с крепления статую Мадонны и похитил деревянный крест. Благодаря показаниям свидетелей и видеонаблюдению 29-летний гражданин Сирии был обнаружен в непосредственной близости от церкви и задержан", - говорится в релизе. Отмечается, что позднее похищенный деревянный крест вернули в церковь.
https://ria.ru/20230925/siriets-1898583744.html
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в мире, вена, мадонна, сирия
В мире, Вена, Мадонна, Сирия
В церкви Вены сириец сорвал статую Мадонны и похитил деревянный крест

В церкви Вены 29-летний сириец сорвал статую Мадонны и похитил деревянный крест

© AP Photo / Ronald ZakСотрудники полиции Австрии в Вене
Сотрудники полиции Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Ronald Zak
Сотрудники полиции Австрии в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Вечером в пятницу 29-летний гражданин Сирии нанес серьезное повреждение имуществу одной из церквей Вены, сорвав с крепления статую Мадонны и похитив деревянный крест, сообщила в субботу полиция австрийской столицы.
Уточняется, что акт вандализма произошел в самом густонаселенном районе Вены Фаворитен. Здесь проживает большое количество мигрантов.
«
"Сотрудники городского управления полиции Фаворитена были подняты по тревоге в связи с тем, что в церковь, предположительно, проник мужчина, который сорвал с крепления статую Мадонны и похитил деревянный крест. Благодаря показаниям свидетелей и видеонаблюдению 29-летний гражданин Сирии был обнаружен в непосредственной близости от церкви и задержан", - говорится в релизе.
Отмечается, что позднее похищенный деревянный крест вернули в церковь.
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