https://ria.ru/20231125/siriets-1911837649.html

В церкви Вены сириец сорвал статую Мадонны и похитил деревянный крест

В церкви Вены сириец сорвал статую Мадонны и похитил деревянный крест - РИА Новости, 25.11.2023

В церкви Вены сириец сорвал статую Мадонны и похитил деревянный крест

Вечером в пятницу 29-летний гражданин Сирии нанес серьезное повреждение имуществу одной из церквей Вены, сорвав с крепления статую Мадонны и похитив деревянный... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:36

2023-11-25T17:36

2023-11-25T17:36

в мире

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мадонна

сирия

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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Вечером в пятницу 29-летний гражданин Сирии нанес серьезное повреждение имуществу одной из церквей Вены, сорвав с крепления статую Мадонны и похитив деревянный крест, сообщила в субботу полиция австрийской столицы. Уточняется, что акт вандализма произошел в самом густонаселенном районе Вены Фаворитен. Здесь проживает большое количество мигрантов. "Сотрудники городского управления полиции Фаворитена были подняты по тревоге в связи с тем, что в церковь, предположительно, проник мужчина, который сорвал с крепления статую Мадонны и похитил деревянный крест. Благодаря показаниям свидетелей и видеонаблюдению 29-летний гражданин Сирии был обнаружен в непосредственной близости от церкви и задержан", - говорится в релизе. Отмечается, что позднее похищенный деревянный крест вернули в церковь.

https://ria.ru/20230925/siriets-1898583744.html

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в мире, вена, мадонна, сирия