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Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций - РИА Новости, 25.11.2023
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11:02 25.11.2023 (обновлено: 11:23 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/samolety-1911790734.html
Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций
Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций - РИА Новости, 25.11.2023
Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций
Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:02
2023-11-25T11:23
россия
виталий савельев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев."Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, виталий савельев, санкции в отношении россии
Россия, Виталий Савельев, Санкции в отношении России
Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций

Савельев: Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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