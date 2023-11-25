https://ria.ru/20231125/samolety-1911790734.html
Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций
Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций - РИА Новости, 25.11.2023
Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций
Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:02
2023-11-25T11:02
2023-11-25T11:23
россия
виталий савельев
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия из-за санкций в отношении авиаотрасли потеряла 76 пассажирских судов, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев."Нас неожиданно застали врасплох тогда решениями забрать самолеты. В целом мы потеряли 76 пассажирских судов", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20231121/pobeda-1910747762.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, виталий савельев, санкции в отношении россии
Россия, Виталий Савельев, Санкции в отношении России
Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций
Савельев: Россия потеряла 76 пассажирских самолетов из-за санкций