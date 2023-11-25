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Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира - РИА Новости, 25.11.2023
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11:48 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/samolet-1911795099.html
Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира
Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира - РИА Новости, 25.11.2023
Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира
Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в субботу утром в аэропорту Челябинска из-за плохого самочувствия пассажира, его... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:48
2023-11-25T11:48
происшествия
челябинск
сочи
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в субботу утром в аэропорту Челябинска из-за плохого самочувствия пассажира, его госпитализировали, сообщила Уральская транспортная прокуратура. "В субботу, 25 ноября, в аэропорту Челябинска (Баландино) в 06.42 (04.42 мск) произошла вынужденная посадка рейса №472 по маршруту Новосибирск-Сочи по решению командира воздушного судна авиакомпании Nord Wind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении. Вылет запланирован в 19.00 (17.00 мск) 25 ноября, уточняется в сообщении. На рейс зарегистрирован 201 пассажир (из них четверо несовершеннолетних), представителей маломобильных групп нет, сейчас пассажиры размещаются в гостиницах Челябинска, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231123/aerodrom-1911237005.html
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происшествия, челябинск, сочи, новосибирск
Происшествия, Челябинск, Сочи, Новосибирск
Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира

Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за плохого самочувствия пассажира

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в субботу утром в аэропорту Челябинска из-за плохого самочувствия пассажира, его госпитализировали, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
"В субботу, 25 ноября, в аэропорту Челябинска (Баландино) в 06.42 (04.42 мск) произошла вынужденная посадка рейса №472 по маршруту Новосибирск-Сочи по решению командира воздушного судна авиакомпании Nord Wind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.
Вылет запланирован в 19.00 (17.00 мск) 25 ноября, уточняется в сообщении.
На рейс зарегистрирован 201 пассажир (из них четверо несовершеннолетних), представителей маломобильных групп нет, сейчас пассажиры размещаются в гостиницах Челябинска, добавляется в сообщении.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Два самолета, следовавших в Петербург, направили на запасной аэродром
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