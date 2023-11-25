https://ria.ru/20231125/samolet-1911795099.html

Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира

Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира - РИА Новости, 25.11.2023

Самолет, летевший в Сочи, сел в Челябинске из-за состояния пассажира

Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в субботу утром в аэропорту Челябинска из-за плохого самочувствия пассажира, его... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:48

2023-11-25T11:48

2023-11-25T11:48

происшествия

челябинск

сочи

новосибирск

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Самолет, летевший из Новосибирска в Сочи, совершил вынужденную посадку в субботу утром в аэропорту Челябинска из-за плохого самочувствия пассажира, его госпитализировали, сообщила Уральская транспортная прокуратура. "В субботу, 25 ноября, в аэропорту Челябинска (Баландино) в 06.42 (04.42 мск) произошла вынужденная посадка рейса №472 по маршруту Новосибирск-Сочи по решению командира воздушного судна авиакомпании Nord Wind в связи с необходимостью оказания неотложной помощи пассажиру, который госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении. Вылет запланирован в 19.00 (17.00 мск) 25 ноября, уточняется в сообщении. На рейс зарегистрирован 201 пассажир (из них четверо несовершеннолетних), представителей маломобильных групп нет, сейчас пассажиры размещаются в гостиницах Челябинска, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231123/aerodrom-1911237005.html

челябинск

сочи

новосибирск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, челябинск, сочи, новосибирск