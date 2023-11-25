https://ria.ru/20231125/rukovodstvo-1911788742.html

"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ

"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023

"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ

Поставки Западом техники и средств для ВСУ не имеют смысла из-за отсутствия грамотного и слаженного военного руководства на Украине, пишет обозреватель Forbes... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:40

2023-11-25T10:40

2023-11-25T11:01

в мире

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сша

артемовский

владимир путин

сергей шойгу

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Поставки Западом техники и средств для ВСУ не имеют смысла из-за отсутствия грамотного и слаженного военного руководства на Украине, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Иными словами, она (западная техника. — Прим. ред.) не имеет значения без военного руководства. <…> Способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи на миллиарды долларов", — отметили в издании.Кроме того, еще одной серьезной проблемой украинских военных стала нехватка боеприпасов, поставка которых полностью зависит от США и Евросоюза, говорится в материале. Помимо этого, у ВСУ отсутствуют в необходимом количестве оборудование для обнаружения мин и хорошо обученные саперы.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html

https://ria.ru/20231125/prava-1911781360.html

украина

сша

артемовский

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в мире, украина, сша, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, forbes