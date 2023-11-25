"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ
Forbes: в ВСУ отсутствует грамотное военное руководство
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Поставки Западом техники и средств для ВСУ не имеют смысла из-за отсутствия грамотного и слаженного военного руководства на Украине, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Иными словами, она (западная техника. — Прим. ред.) не имеет значения без военного руководства. <…> Способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи на миллиарды долларов", — отметили в издании.
Кроме того, еще одной серьезной проблемой украинских военных стала нехватка боеприпасов, поставка которых полностью зависит от США и Евросоюза, говорится в материале. Помимо этого, у ВСУ отсутствуют в необходимом количестве оборудование для обнаружения мин и хорошо обученные саперы.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.