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"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 25.11.2023 (обновлено: 11:01 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/rukovodstvo-1911788742.html
"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ
"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ
Поставки Западом техники и средств для ВСУ не имеют смысла из-за отсутствия грамотного и слаженного военного руководства на Украине, пишет обозреватель Forbes... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:40
2023-11-25T11:01
в мире
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сша
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владимир путин
сергей шойгу
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Поставки Западом техники и средств для ВСУ не имеют смысла из-за отсутствия грамотного и слаженного военного руководства на Украине, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс."Иными словами, она (западная техника. — Прим. ред.) не имеет значения без военного руководства. &lt;…&gt; Способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи на миллиарды долларов", — отметили в издании.Кроме того, еще одной серьезной проблемой украинских военных стала нехватка боеприпасов, поставка которых полностью зависит от США и Евросоюза, говорится в материале. Помимо этого, у ВСУ отсутствуют в необходимом количестве оборудование для обнаружения мин и хорошо обученные саперы.ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html
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в мире, украина, сша, артемовский, владимир путин, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, forbes
В мире, Украина, США, Артемовский, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Forbes, Специальная военная операция на Украине
"Нет в списках". В США раскрыли, кого Запад не может передать ВСУ

Forbes: в ВСУ отсутствует грамотное военное руководство

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя РИА Новости. Поставки Западом техники и средств для ВСУ не имеют смысла из-за отсутствия грамотного и слаженного военного руководства на Украине, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.
"Иными словами, она (западная техника. — Прим. ред.) не имеет значения без военного руководства. <…> Способные штабные офицеры не фигурируют в списках обещанной военной помощи на миллиарды долларов", — отметили в издании.
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Кроме того, еще одной серьезной проблемой украинских военных стала нехватка боеприпасов, поставка которых полностью зависит от США и Евросоюза, говорится в материале. Помимо этого, у ВСУ отсутствуют в необходимом количестве оборудование для обнаружения мин и хорошо обученные саперы.
ВСУ уже шестой месяц пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. По словам Владимира Путина, украинское контрнаступление фактически провалилось, а российские военные улучшают свои позиции на всем протяжении линии фронта. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, потери армии противника с начала ноября составили более 13 700 человек, а также около 1800 единиц различного вооружения и военной техники.
Кроме того, в начале месяца украинский главком Валерий Залужный в статье для журнала The Economist заявил, что ВСУ зашли в тупик: "Скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он также признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААртемовскийВладимир ПутинСергей ШойгуВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОForbes
 
 
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