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Швейцария предоставит Украине 110 миллионов долларов - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:49 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/razminirovanie-1911847261.html
Швейцария предоставит Украине 110 миллионов долларов
Швейцария предоставит Украине 110 миллионов долларов - РИА Новости, 25.11.2023
Швейцария предоставит Украине 110 миллионов долларов
Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T18:49
2023-11-25T18:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование. "Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)", - заявил Берсе на пресс-конференции в Киеве в субботу. Ранее министерство экономики Украины заявило о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий. Также минэкономики ранее объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов, в том числе планировали готовить из лиц с ограниченными возможностями. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, швейцария, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Киев, Вооруженные силы Украины
Швейцария предоставит Украине 110 миллионов долларов

Швейцария хочет передать Украине $110 миллионов на гуманитарное разминирование

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование.
«
"Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)", - заявил Берсе на пресс-конференции в Киеве в субботу.
Ранее министерство экономики Украины заявило о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий. Также минэкономики ранее объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов, в том числе планировали готовить из лиц с ограниченными возможностями.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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