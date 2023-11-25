https://ria.ru/20231125/razminirovanie-1911847261.html

Швейцария предоставит Украине 110 миллионов долларов

Швейцария предоставит Украине 110 миллионов долларов - РИА Новости, 25.11.2023

Швейцария предоставит Украине 110 миллионов долларов

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T18:49

2023-11-25T18:49

2023-11-25T18:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

швейцария

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Президент Швейцарии Ален Берсе заявил о намерении предоставить Украине более 110 миллионов долларов помощи, направленных на гуманитарное разминирование. "Мы считаем приоритетом гуманитарное разминирование на Украине, что имеет непосредственное влияние на улучшение продовольственной безопасности. Мы приняли решение о дополнительном пакете на 100 миллионов швейцарских франков (более 113 миллионов долларов)", - заявил Берсе на пресс-конференции в Киеве в субботу. Ранее министерство экономики Украины заявило о намерении создать рынок услуг по разминированию сельхозугодий. Также минэкономики ранее объявило о начале бесплатного обучения профессии сапера в ряде учебных заведений страны, саперов, в том числе планировали готовить из лиц с ограниченными возможностями. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, швейцария, киев, вооруженные силы украины