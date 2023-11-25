https://ria.ru/20231125/rafakh-1911782923.html

Пересечения КПП "Рафах" ожидают еще около 500 россиян

Пересечения КПП "Рафах" ожидают еще около 500 россиян - РИА Новости, 25.11.2023

Пересечения КПП "Рафах" ожидают еще около 500 россиян

Эвакуации на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 россиян, рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T09:22

2023-11-25T09:22

2023-11-25T09:22

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эвакуации на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 россиян, рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на субботу в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира. "Очень много людей (ожидают перехода границы). Очень много среди них россиян. Осталось еще 500 человек", - рассказал он. По его словам, путь от дома до КПП "Рафах" занял у него около трех суток, на выходе по так называемому "безопасному коридору" лежат трупы мирных жителей. Салха отметил, что работает в больнице "Назер" и рядом с ней падали снаряды, несмотря на то, что в ней не было военных. "Положение там очень сложное, очень трудное. Там много мертвых людей. Бомбили. Рядом с больницей падали (снаряды)... При этом я там не видел никаких военных", - добавил он. Ранее МЧС сообщило, что в ночь на субботу в Москве приземлился очередной спецборт, который доставил из Каира 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, в том числе 55 детей. Всего, по данным ведомства, в Россию привезли более 760 человек, из них более 360 - дети. Накануне МЧС сообщало, что число заявок на эвакуацию от россиян возросло до 909.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа