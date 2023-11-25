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Пересечения КПП "Рафах" ожидают еще около 500 россиян - РИА Новости, 25.11.2023
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09:22 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/rafakh-1911782923.html
Пересечения КПП "Рафах" ожидают еще около 500 россиян
Пересечения КПП "Рафах" ожидают еще около 500 россиян - РИА Новости, 25.11.2023
Пересечения КПП "Рафах" ожидают еще около 500 россиян
Эвакуации на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 россиян, рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T09:22
2023-11-25T09:22
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эвакуации на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 россиян, рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на субботу в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира. "Очень много людей (ожидают перехода границы). Очень много среди них россиян. Осталось еще 500 человек", - рассказал он. По его словам, путь от дома до КПП "Рафах" занял у него около трех суток, на выходе по так называемому "безопасному коридору" лежат трупы мирных жителей. Салха отметил, что работает в больнице "Назер" и рядом с ней падали снаряды, несмотря на то, что в ней не было военных. "Положение там очень сложное, очень трудное. Там много мертвых людей. Бомбили. Рядом с больницей падали (снаряды)... При этом я там не видел никаких военных", - добавил он. Ранее МЧС сообщило, что в ночь на субботу в Москве приземлился очередной спецборт, который доставил из Каира 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, в том числе 55 детей. Всего, по данным ведомства, в Россию привезли более 760 человек, из них более 360 - дети. Накануне МЧС сообщало, что число заявок на эвакуацию от россиян возросло до 909.
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Пересечения КПП "Рафах" ожидают еще около 500 россиян

Пересечения КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом ожидают около 500 россиян

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Эвакуации на КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом ожидают еще около 500 россиян, рассказал журналистам врач-уролог из анклава Ияд Салха, прибывший в ночь на субботу в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ из Каира.
"Очень много людей (ожидают перехода границы). Очень много среди них россиян. Осталось еще 500 человек", - рассказал он.
По его словам, путь от дома до КПП "Рафах" занял у него около трех суток, на выходе по так называемому "безопасному коридору" лежат трупы мирных жителей.
Салха отметил, что работает в больнице "Назер" и рядом с ней падали снаряды, несмотря на то, что в ней не было военных. "Положение там очень сложное, очень трудное. Там много мертвых людей. Бомбили. Рядом с больницей падали (снаряды)... При этом я там не видел никаких военных", - добавил он.
Ранее МЧС сообщило, что в ночь на субботу в Москве приземлился очередной спецборт, который доставил из Каира 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, в том числе 55 детей. Всего, по данным ведомства, в Россию привезли более 760 человек, из них более 360 - дети. Накануне МЧС сообщало, что число заявок на эвакуацию от россиян возросло до 909.
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