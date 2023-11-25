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Путин назвал проект "Послезавтра" ярким и неординарным - РИА Новости, 25.11.2023
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16:29 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/putin-1911828313.html
Путин назвал проект "Послезавтра" ярким и неординарным
Путин назвал проект "Послезавтра" ярким и неординарным - РИА Новости, 25.11.2023
Путин назвал проект "Послезавтра" ярким и неординарным
Яркий и неординарный проект "Послезавтра" объединит талантливую молодежь из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей,... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:29
2023-11-25T16:29
луганская народная республика
херсонская область
россия
владимир путин
мария львова-белова
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Яркий и неординарный проект "Послезавтра" объединит талантливую молодежь из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, стремящуюся внести личный вклад в развитие родных городов и поселков, приносить пользу людям, сказал президент России Владимир Путин. "Ваш яркий, неординарный проект объединит талантливую и целеустремлённую молодежь из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, стремящуюся внести личный вклад в развитие родных городов и поселков, приносить пользу людям", - сказал Путин в своем приветственном слове участникам закрытия смены-фестиваля "Послезавтра", которое зачитала детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова. Президент отметил, что организаторы подготовили для участников насыщенную разнообразную программу. "Вы смогли поучаствовать в круглых столах и мастер-классах, побывать на увлекательных дискуссиях, посоревноваться в различных видах спорта и, конечно, посетив международную выставку-форум "Россия", воочию убедиться, что вместе мы большая, сильная, прекрасная страна", - подчеркнул президент. Также глава государства выразил уверенность, что фестиваль прошел на самом высоком уровне, зарядил участников энергией созидания, открыл новые творческие горизонты, а идеи и инициативы, предложенные каждым, обязательно воплотятся в реальные дела и начинания
https://ria.ru/20231125/konferentsiya-1911798678.html
https://ria.ru/20231121/molodezh-1910902747.html
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луганская народная республика, херсонская область , россия, владимир путин, мария львова-белова, общество
Луганская Народная Республика, Херсонская область , Россия, Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Общество
Путин назвал проект "Послезавтра" ярким и неординарным

Путин: проект "Послезавтра" объединит талантливую молодежь из новых регионов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Яркий и неординарный проект "Послезавтра" объединит талантливую молодежь из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, стремящуюся внести личный вклад в развитие родных городов и поселков, приносить пользу людям, сказал президент России Владимир Путин.
"Ваш яркий, неординарный проект объединит талантливую и целеустремлённую молодежь из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, стремящуюся внести личный вклад в развитие родных городов и поселков, приносить пользу людям", - сказал Путин в своем приветственном слове участникам закрытия смены-фестиваля "Послезавтра", которое зачитала детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
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Вчера, 12:22
Президент отметил, что организаторы подготовили для участников насыщенную разнообразную программу.
"Вы смогли поучаствовать в круглых столах и мастер-классах, побывать на увлекательных дискуссиях, посоревноваться в различных видах спорта и, конечно, посетив международную выставку-форум "Россия", воочию убедиться, что вместе мы большая, сильная, прекрасная страна", - подчеркнул президент.
Также глава государства выразил уверенность, что фестиваль прошел на самом высоком уровне, зарядил участников энергией созидания, открыл новые творческие горизонты, а идеи и инициативы, предложенные каждым, обязательно воплотятся в реальные дела и начинания
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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21 ноября, 19:23
 
Луганская Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияВладимир ПутинМария Львова-БеловаОбщество
 
 
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