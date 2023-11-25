https://ria.ru/20231125/proekt-1911790246.html

ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми

ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми - РИА Новости, 25.11.2023

ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми

ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о сокращении рабочего дня на один час для матерей двух и более детей, следует из Telegram-канала фракции. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T10:58

2023-11-25T10:58

2023-11-25T10:58

лдпр

россия

леонид слуцкий (политик)

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о сокращении рабочего дня на один час для матерей двух и более детей, следует из Telegram-канала фракции. "ЛДПР предлагает сократить рабочий день на 1 час в неделю матерям двух и более детей, соответствующий законопроект направлен в Правительство. Законопроектом предлагается установить, что данная норма будет распространяться на матерей двух и более детей до 18 лет, при этом зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе", - следует из сообщения. Как пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий, у матерей очень много дел, которые надо решать в течение рабочего дня: отвести ребёнка ко врачу, посетить утренние кружки. "Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребёнка - очень большая и ответственная работа", - приводятся слова Слуцкого в сообщении.

https://ria.ru/20231117/gosduma-1910021577.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

лдпр, россия, леонид слуцкий (политик), общество