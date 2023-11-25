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ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми - РИА Новости, 25.11.2023
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10:58 25.11.2023
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ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми
ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми - РИА Новости, 25.11.2023
ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми
ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о сокращении рабочего дня на один час для матерей двух и более детей, следует из Telegram-канала фракции. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:58
2023-11-25T10:58
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о сокращении рабочего дня на один час для матерей двух и более детей, следует из Telegram-канала фракции. "ЛДПР предлагает сократить рабочий день на 1 час в неделю матерям двух и более детей, соответствующий законопроект направлен в Правительство. Законопроектом предлагается установить, что данная норма будет распространяться на матерей двух и более детей до 18 лет, при этом зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе", - следует из сообщения. Как пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий, у матерей очень много дел, которые надо решать в течение рабочего дня: отвести ребёнка ко врачу, посетить утренние кружки. "Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребёнка - очень большая и ответственная работа", - приводятся слова Слуцкого в сообщении.
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лдпр, россия, леонид слуцкий (политик), общество
ЛДПР, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Общество
ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми

ЛДПР направила в кабмин проект о сокращении рабочего дня для матерей с 2 детьми

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг ЛДПР. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о сокращении рабочего дня на один час для матерей двух и более детей, следует из Telegram-канала фракции.
"ЛДПР предлагает сократить рабочий день на 1 час в неделю матерям двух и более детей, соответствующий законопроект направлен в Правительство. Законопроектом предлагается установить, что данная норма будет распространяться на матерей двух и более детей до 18 лет, при этом зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе", - следует из сообщения.
Как пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий, у матерей очень много дел, которые надо решать в течение рабочего дня: отвести ребёнка ко врачу, посетить утренние кружки.
"Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребёнка - очень большая и ответственная работа", - приводятся слова Слуцкого в сообщении.
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ЛДПРРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Общество
 
 
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