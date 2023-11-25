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ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми
ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми - РИА Новости, 25.11.2023
ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми
ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о сокращении рабочего дня на один час для матерей двух и более детей, следует из Telegram-канала фракции. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T10:58
2023-11-25T10:58
2023-11-25T10:58
лдпр
россия
леонид слуцкий (политик)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о сокращении рабочего дня на один час для матерей двух и более детей, следует из Telegram-канала фракции. "ЛДПР предлагает сократить рабочий день на 1 час в неделю матерям двух и более детей, соответствующий законопроект направлен в Правительство. Законопроектом предлагается установить, что данная норма будет распространяться на матерей двух и более детей до 18 лет, при этом зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе", - следует из сообщения. Как пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий, у матерей очень много дел, которые надо решать в течение рабочего дня: отвести ребёнка ко врачу, посетить утренние кружки. "Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребёнка - очень большая и ответственная работа", - приводятся слова Слуцкого в сообщении.
https://ria.ru/20231117/gosduma-1910021577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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лдпр, россия, леонид слуцкий (политик), общество
ЛДПР, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Общество
ЛДПР направила проект о сокращении рабочего дня для матерей с двумя детьми
ЛДПР направила в кабмин проект о сокращении рабочего дня для матерей с 2 детьми
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
ЛДПР направила в правительство РФ законопроект о сокращении рабочего дня на один час для матерей двух и более детей, следует из Telegram-канала
фракции.
"ЛДПР предлагает сократить рабочий день на 1 час в неделю матерям двух и более детей, соответствующий законопроект направлен в Правительство. Законопроектом предлагается установить, что данная норма будет распространяться на матерей двух и более детей до 18 лет, при этом зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе", - следует из сообщения.
Как пояснил лидер фракции Леонид Слуцкий
, у матерей очень много дел, которые надо решать в течение рабочего дня: отвести ребёнка ко врачу, посетить утренние кружки.
"Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс, это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами. Утверждение дополнительного часа для мам с двумя и более детьми действительно сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребёнка - очень большая и ответственная работа", - приводятся слова Слуцкого в сообщении.
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