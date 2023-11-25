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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:07
2023-11-25T14:07
2023-11-25T14:13
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
МО: на Херсонском направлении ВСУ потеряли 35 бойцов убитыми и ранеными