https://ria.ru/20231125/poteri-1911808508.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 25.11.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:07

2023-11-25T14:07

2023-11-25T14:13

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские войска на Херсонском направлении уничтожили до 35 украинских военнослужащих и два автомобиля, сообщили в Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б" и орудие "Гиацинт-Б", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20231125/spetsoperatsiya-1911808860.html

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