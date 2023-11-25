https://ria.ru/20231125/postavki-1911872219.html

На Украине заявили о проблемах с поставками топлива из-за блокады границы

На Украине заявили о проблемах с поставками топлива из-за блокады границы - РИА Новости, 25.11.2023

На Украине заявили о проблемах с поставками топлива из-за блокады границы

Перебои с поставками топлива наблюдаются на Украине из-за перекрытия границы с Польшей, сообщил заместитель министра аграрной политики страны Маркиян... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T22:46

2023-11-25T22:46

2023-11-25T23:26

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Перебои с поставками топлива наблюдаются на Украине из-за перекрытия границы с Польшей, сообщил заместитель министра аграрной политики страны Маркиян Дмитрасевич в эфире новостного телемарафона. "Мы уже видим проблемы с такими важными поставками, как (поставки. — Прим. ред.) топлива на Украину", — сказал он.При этом Дмитрасевич заявил о возможности украинских аграриев компенсировать утраченные возможности по экспорту через границу с Польшей благодаря железнодорожным и морским перевозкам. Ранее также сообщалось, что трубные заводы страны, расположенные в прифронтовых регионах, могут уже через месяц остановить свое производство из-за ситуации с блокадой пропускных пунктов на границе с Польшей. Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с восточным соседом с 6 ноября. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (с исключениями для гумпомощи и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.Движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска — "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Переговоры Киева и Варшавы пока ни к чему не привели.На минувшей неделе издание "Клименко.Тайм" со ссылкой на украинскую Ассоциацию международных автоперевозчиков сообщило, что страны начнут судебные разбирательства из-за действий польских протестующих.

https://ria.ru/20231124/agent-1911498589.html

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