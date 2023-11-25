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Борт МЧС доставил в Египет партию гуманитарного груза для сектора Газа

Борт МЧС доставил в Египет партию гуманитарного груза для сектора Газа - РИА Новости, 25.11.2023

Борт МЧС доставил в Египет партию гуманитарного груза для сектора Газа

Борт МЧС России доставил в Египет 15 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:36

2023-11-25T12:36

2023-11-25T12:36

в мире

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный полумесяц

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Борт МЧС России доставил в Египет 15 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. В Египте гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Там его перенаправят жителям сектора Газа", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве уточняли, что в состав груза входят продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки. Как отмечалось ранее, гумпомощь собрана по инициативе правительства Татарстана.

https://ria.ru/20231124/gaza-1911503242.html

россия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году