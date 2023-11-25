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Борт МЧС доставил в Египет партию гуманитарного груза для сектора Газа - РИА Новости, 25.11.2023
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12:36 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/pomosch-1911800047.html
Борт МЧС доставил в Египет партию гуманитарного груза для сектора Газа
Борт МЧС доставил в Египет партию гуманитарного груза для сектора Газа - РИА Новости, 25.11.2023
Борт МЧС доставил в Египет партию гуманитарного груза для сектора Газа
Борт МЧС России доставил в Египет 15 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:36
2023-11-25T12:36
в мире
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Борт МЧС России доставил в Египет 15 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. В Египте гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Там его перенаправят жителям сектора Газа", - говорится в сообщении. Ранее в ведомстве уточняли, что в состав груза входят продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки. Как отмечалось ранее, гумпомощь собрана по инициативе правительства Татарстана.
https://ria.ru/20231124/gaza-1911503242.html
россия
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в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Борт МЧС доставил в Египет партию гуманитарного груза для сектора Газа

Борт МЧС доставил в Египет еще 15 тонн гуманитарного груза для сектора Газа

© Kadyrov_95/TelegramБорт МЧС с гуманитарным грузом из Чеченской Республики для жителей сектора Газа
Борт МЧС с гуманитарным грузом из Чеченской Республики для жителей сектора Газа
© Kadyrov_95/Telegram
Борт МЧС с гуманитарным грузом из Чеченской Республики для жителей сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Борт МЧС России доставил в Египет 15 тонн гуманитарного груза для населения сектора Газа, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Спецборт МЧС России доставил 15 тонн гуманитарной помощи для населения Газы. В Египте гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Там его перенаправят жителям сектора Газа", - говорится в сообщении.
Ранее в ведомстве уточняли, что в состав груза входят продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки. Как отмечалось ранее, гумпомощь собрана по инициативе правительства Татарстана.
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В миреРоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красный полумесяцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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