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МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения Газы - РИА Новости, 25.11.2023
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05:00 25.11.2023 (обновлено: 05:11 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/pomosch-1911770120.html
МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения Газы
МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения Газы - РИА Новости, 25.11.2023
МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения Газы
МЧС России доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T05:00
2023-11-25T05:11
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
египет
палестина
сектор газа
в мире
красный полумесяц
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. МЧС России доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства."МЧС России доставит очередную партию гумпомощи для населения Газы... На борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства (находится - ред.) 15 тонн груза", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в состав груза входят: продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки."Самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее жителям Газы", - добавляется в сообщении.Гумпомощь собрана по инициативе правительства Республики Татарстан.
https://ria.ru/20231125/khamas-1911763646.html
россия
египет
палестина
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, палестина, сектор газа, в мире, красный полумесяц
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Египет, Палестина, Сектор Газа, В мире, Красный полумесяц
МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения Газы

МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения Газы, Ил-76 вылетел в Египет

© Фото : МЧС РоссииПодготовка к отправке в сектор Газа гуманитарной помощи
Подготовка к отправке в сектор Газа гуманитарной помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Фото : МЧС России
Подготовка к отправке в сектор Газа гуманитарной помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. МЧС России доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"МЧС России доставит очередную партию гумпомощи для населения Газы... На борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства (находится - ред.) 15 тонн груза", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в состав груза входят: продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки.
"Самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее жителям Газы", - добавляется в сообщении.
Гумпомощь собрана по инициативе правительства Республики Татарстан.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЕгипетПалестинаСектор ГазаВ миреКрасный полумесяц
 
 
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