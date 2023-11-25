https://ria.ru/20231125/pomosch-1911770120.html

МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения Газы

МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения Газы - РИА Новости, 25.11.2023

МЧС доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения Газы

МЧС России доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T05:00

2023-11-25T05:00

2023-11-25T05:11

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

палестина

сектор газа

в мире

красный полумесяц

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. МЧС России доставит еще 15 тонн гумпомощи для населения сектора Газа, самолет Ил-76 вылетел из Жуковского в Египет, сообщается в Telegram-канале ведомства."МЧС России доставит очередную партию гумпомощи для населения Газы... На борту самолета Ил-76 чрезвычайного ведомства (находится - ред.) 15 тонн груза", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в состав груза входят: продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки."Самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее жителям Газы", - добавляется в сообщении.Гумпомощь собрана по инициативе правительства Республики Татарстан.

https://ria.ru/20231125/khamas-1911763646.html

россия

египет

палестина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, палестина, сектор газа, в мире, красный полумесяц