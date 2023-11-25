"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад
Зеленский заявил, что Киеву нужно одержать три победы на Западе
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEYВыступление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве
Выступление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украине нужно одержать три "победы" на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.
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"Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет", — сказал он.
В качестве второй задачи Зеленский назвал выделение помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов евро.
"Сегодня не все в Евросоюзе, скажем так, готовы поддержать этот пакет. С нашей стороны мы должны добиться того, чтобы все поддержали этот пакет", — посетовал президент Украины.
"Третьей историей" он обозначил "открытый диалог" о членстве его страны в ЕС.
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"Это мотивационный шаг для нас", — добавил Зеленский.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.