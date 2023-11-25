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"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:43 25.11.2023 (обновлено: 09:10 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/pobedy-1911766263.html
"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад
"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад - РИА Новости, 25.11.2023
"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад
Украине нужно одержать три "победы" на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи, заявил президент страны Владимир Зеленский на... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T02:43
2023-11-25T09:10
в мире
украина
сша
евросоюз
владимир зеленский
эдгарс ринкевичс
киев
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украине нужно одержать три "победы" на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве."Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет", — сказал он.В качестве второй задачи Зеленский назвал выделение помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов евро."Сегодня не все в Евросоюзе, скажем так, готовы поддержать этот пакет. С нашей стороны мы должны добиться того, чтобы все поддержали этот пакет", — посетовал президент Украины."Третьей историей" он обозначил "открытый диалог" о членстве его страны в ЕС.&quot;Это мотивационный шаг для нас&quot;, — добавил Зеленский.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231125/povedenie-1911762896.html
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в мире, украина, сша, евросоюз, владимир зеленский, эдгарс ринкевичс, киев
В мире, Украина, США, Евросоюз, Владимир Зеленский, Эдгарс Ринкевичс, Киев, Специальная военная операция на Украине
"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад

Зеленский заявил, что Киеву нужно одержать три победы на Западе

© AFP 2023 / ROMAN PILIPEYВыступление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве
Выступление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEY
Выступление Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украине нужно одержать три "победы" на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве.
«
"Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет", — сказал он.
В качестве второй задачи Зеленский назвал выделение помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов евро.
"Сегодня не все в Евросоюзе, скажем так, готовы поддержать этот пакет. С нашей стороны мы должны добиться того, чтобы все поддержали этот пакет", — посетовал президент Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
На Западе заметили тревожное изменение в поведении Зеленского
01:33
"Третьей историей" он обозначил "открытый диалог" о членстве его страны в ЕС.
«

"Это мотивационный шаг для нас", — добавил Зеленский.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Американский офицер сообщил Зеленскому неприятную новость
01:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАЕвросоюзВладимир ЗеленскийЭдгарс РинкевичсКиев
 
 
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