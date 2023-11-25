https://ria.ru/20231125/pobedy-1911766263.html

"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад

"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад - РИА Новости, 25.11.2023

"Это вызов": Зеленский решил "победить" Запад

Украине нужно одержать три "победы" на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи, заявил президент страны Владимир Зеленский на... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T02:43

2023-11-25T02:43

2023-11-25T09:10

в мире

украина

сша

евросоюз

владимир зеленский

эдгарс ринкевичс

киев

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Украине нужно одержать три "победы" на Западе, чтобы сохранить помощь союзников и решить важные для Киева задачи, заявил президент страны Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с латвийским лидером Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве."Нам нужны три победы. Первая победа с конгрессом. Это вызов. Это непросто. Не все зависит от нас. Но Украина должна делать все, что от нее зависит, и даже больше, чтобы помощь была. И я верю, что она будет", — сказал он.В качестве второй задачи Зеленский назвал выделение помощи Украине со стороны ЕС в размере 50 миллиардов евро."Сегодня не все в Евросоюзе, скажем так, готовы поддержать этот пакет. С нашей стороны мы должны добиться того, чтобы все поддержали этот пакет", — посетовал президент Украины."Третьей историей" он обозначил "открытый диалог" о членстве его страны в ЕС."Это мотивационный шаг для нас", — добавил Зеленский.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231125/povedenie-1911762896.html

https://ria.ru/20231125/ssha-1911763262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, евросоюз, владимир зеленский, эдгарс ринкевичс, киев