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"Начали понимать": в Германии раскрыли зловещий план США по Украине - РИА Новости, 25.11.2023
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11:58 25.11.2023 (обновлено: 16:15 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/plan-1911796452.html
"Начали понимать": в Германии раскрыли зловещий план США по Украине
"Начали понимать": в Германии раскрыли зловещий план США по Украине - РИА Новости, 25.11.2023
"Начали понимать": в Германии раскрыли зловещий план США по Украине
Жители Евросоюза начинают осознавать, что они стали инструментом в руках США против стран БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:58
2023-11-25T16:15
в мире
сша
украина
германия
александр грушко
брикс
megaupload
евросоюз
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жители Евросоюза начинают осознавать, что они стали инструментом в руках США против стран БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.&quot;Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев&quot;, — отметил он.Дотком подчеркнул, что именно этим можно объяснить растущую в ЕС популярность "пророссийских нарративов".Как заявлял замглавы МИД Александр Грушко, санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов, объем взаимной торговли также стремится к нулю.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
https://ria.ru/20231125/rukovodstvo-1911788742.html
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в мире, сша, украина, германия, александр грушко, брикс, megaupload, евросоюз
В мире, США, Украина, Германия, Александр Грушко, БРИКС, Megaupload, Евросоюз
"Начали понимать": в Германии раскрыли зловещий план США по Украине

Бизнесмен Дотком: в ЕС понимают, что стали инструментом США против БРИКС

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жители Евросоюза начинают осознавать, что они стали инструментом в руках США против стран БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«

"Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев", — отметил он.

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Дотком подчеркнул, что именно этим можно объяснить растущую в ЕС популярность "пророссийских нарративов".
Как заявлял замглавы МИД Александр Грушко, санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов, объем взаимной торговли также стремится к нулю.
После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
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