https://ria.ru/20231125/plan-1911796452.html
"Начали понимать": в Германии раскрыли зловещий план США по Украине
"Начали понимать": в Германии раскрыли зловещий план США по Украине - РИА Новости, 25.11.2023
"Начали понимать": в Германии раскрыли зловещий план США по Украине
Жители Евросоюза начинают осознавать, что они стали инструментом в руках США против стран БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:58
2023-11-25T11:58
2023-11-25T16:15
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Жители Евросоюза начинают осознавать, что они стали инструментом в руках США против стран БРИКС, заявил немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Может, европейцы теперь понимают, что прокси-конфликт США на Украине — это попытка остановить БРИКС ценой самих европейцев", — отметил он.Дотком подчеркнул, что именно этим можно объяснить растущую в ЕС популярность "пророссийских нарративов".Как заявлял замглавы МИД Александр Грушко, санкции и разрыв экономических связей с Россией уже стоили Евросоюзу порядка 1,5 триллиона долларов, объем взаимной торговли также стремится к нулю.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.
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в мире, сша, украина, германия, александр грушко, брикс, megaupload, евросоюз
В мире, США, Украина, Германия, Александр Грушко, БРИКС, Megaupload, Евросоюз
"Начали понимать": в Германии раскрыли зловещий план США по Украине
Бизнесмен Дотком: в ЕС понимают, что стали инструментом США против БРИКС