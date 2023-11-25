https://ria.ru/20231125/papa-1911835335.html

Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений

Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений - РИА Новости, 25.11.2023

Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений

Папе Римскому Франциску в субботу провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:23

2023-11-25T17:23

2023-11-25T17:23

ватикан

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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ВАТИКАН, 25 ноя - РИА Новости. Папе Римскому Франциску в субботу провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений, сообщила служба печати Святого престола. "Вскоре после полудня папе Франциску провели компьютерную томографию в больнице "Джемелли Изола" в Риме, чтобы исключить риск легочных осложнений. Исследование дало отрицательный результат, и папа вернулся в Дом святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане - ред.)", - говорится в сообщении. В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния". В начале ноября папа Франциск в ходе одной из аудиенций в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание и не стал произносить подготовленную речь, попросив раздать е текст присутствующим. Тогда служба печати Святого престола сообщила, что понтифик простудился. Тем не менее, в тот день папа Римский продолжал работать и принял участие во встрече с несколькими тысячами детей, прибывших в Ватикан со всего мира.

https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911437048.html

ватикан

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ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский