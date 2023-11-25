https://ria.ru/20231125/papa-1911835335.html
Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений
Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений - РИА Новости, 25.11.2023
Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений
Папе Римскому Франциску в субботу провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:23
2023-11-25T17:23
2023-11-25T17:23
ватикан
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355728_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_151bde03f0a5b11335a40994981d5029.jpg
ВАТИКАН, 25 ноя - РИА Новости. Папе Римскому Франциску в субботу провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений, сообщила служба печати Святого престола. "Вскоре после полудня папе Франциску провели компьютерную томографию в больнице "Джемелли Изола" в Риме, чтобы исключить риск легочных осложнений. Исследование дало отрицательный результат, и папа вернулся в Дом святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане - ред.)", - говорится в сообщении. В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния". В начале ноября папа Франциск в ходе одной из аудиенций в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание и не стал произносить подготовленную речь, попросив раздать е текст присутствующим. Тогда служба печати Святого престола сообщила, что понтифик простудился. Тем не менее, в тот день папа Римский продолжал работать и принял участие во встрече с несколькими тысячами детей, прибывших в Ватикан со всего мира.
https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911437048.html
ватикан
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355728_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_06010f7488813038e9a676f99065997e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Ватикан, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений
Папе Римскому Франциску провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений
ВАТИКАН, 25 ноя - РИА Новости. Папе Римскому Франциску в субботу провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений, сообщила служба печати Святого престола.
«
"Вскоре после полудня папе Франциску провели компьютерную томографию в больнице "Джемелли Изола" в Риме, чтобы исключить риск легочных осложнений. Исследование дало отрицательный результат, и папа вернулся в Дом святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане - ред.)", - говорится в сообщении.
В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния".
В начале ноября папа Франциск в ходе одной из аудиенций в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание и не стал произносить подготовленную речь, попросив раздать е текст присутствующим. Тогда служба печати Святого престола сообщила, что понтифик простудился. Тем не менее, в тот день папа Римский продолжал работать и принял участие во встрече с несколькими тысячами детей, прибывших в Ватикан со всего мира.
Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ