Рейтинг@Mail.ru
Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:23 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/papa-1911835335.html
Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений
Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений - РИА Новости, 25.11.2023
Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений
Папе Римскому Франциску в субботу провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений, сообщила служба печати Святого престола. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:23
2023-11-25T17:23
ватикан
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355728_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_151bde03f0a5b11335a40994981d5029.jpg
ВАТИКАН, 25 ноя - РИА Новости. Папе Римскому Франциску в субботу провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений, сообщила служба печати Святого престола. "Вскоре после полудня папе Франциску провели компьютерную томографию в больнице "Джемелли Изола" в Риме, чтобы исключить риск легочных осложнений. Исследование дало отрицательный результат, и папа вернулся в Дом святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане - ред.)", - говорится в сообщении. В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния". В начале ноября папа Франциск в ходе одной из аудиенций в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание и не стал произносить подготовленную речь, попросив раздать е текст присутствующим. Тогда служба печати Святого престола сообщила, что понтифик простудился. Тем не менее, в тот день папа Римский продолжал работать и принял участие во встрече с несколькими тысячами детей, прибывших в Ватикан со всего мира.
https://ria.ru/20231123/vstrecha-1911437048.html
ватикан
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893355728_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_06010f7488813038e9a676f99065997e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, рим, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
Ватикан, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
Папе Римскому провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений

Папе Римскому Франциску провели КТ, чтобы исключить риск легочных осложнений

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Папа Римский Франциск . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 25 ноя - РИА Новости. Папе Римскому Франциску в субботу провели компьютерную томографию, чтобы исключить риск легочных осложнений, сообщила служба печати Святого престола.
«
"Вскоре после полудня папе Франциску провели компьютерную томографию в больнице "Джемелли Изола" в Риме, чтобы исключить риск легочных осложнений. Исследование дало отрицательный результат, и папа вернулся в Дом святой Марфы (свою резиденцию в Ватикане - ред.)", - говорится в сообщении.
В субботу утром ватиканская пресс-служба объявила о том, что все ранее запланированные на этот день аудиенции 86-летнего понтифика отменены "из-за легкого гриппозного состояния".
В начале ноября папа Франциск в ходе одной из аудиенций в Апостольском дворце Ватикана посетовал на недомогание и не стал произносить подготовленную речь, попросив раздать е текст присутствующим. Тогда служба печати Святого престола сообщила, что понтифик простудился. Тем не менее, в тот день папа Римский продолжал работать и принял участие во встрече с несколькими тысячами детей, прибывших в Ватикан со всего мира.
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
Папа римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в ОАЭ
23 ноября, 19:19
 
ВатиканРимФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа Римский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала