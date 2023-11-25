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В Гатчине захоронили останки жертв гитлеровского геноцида времен СССР - РИА Новости, 25.11.2023
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17:13 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/ostanki-1911834254.html
В Гатчине захоронили останки жертв гитлеровского геноцида времен СССР
В Гатчине захоронили останки жертв гитлеровского геноцида времен СССР - РИА Новости, 25.11.2023
В Гатчине захоронили останки жертв гитлеровского геноцида времен СССР
Торжественное церемония захоронения останков жертв гитлеровского геноцида мирных советских граждан времен Великой Отечественной войны состоялась в субботу в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T17:13
2023-11-25T17:13
гатчина
ленинградская область
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ГАТЧИНА (Ленинградская обл.), - РИА Новости. Торжественное церемония захоронения останков жертв гитлеровского геноцида мирных советских граждан времен Великой Отечественной войны состоялась в субботу в Гатчине Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости. Эти останки были выявлены поисковым отрядом "Искра" в 2022 году в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника. В минувшем году историки и правоохранительные органы в архивах выявили ряд документов, указывающих на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч мирных граждан Советского Союза. Исходя из анализа документов стало известно, что в период с октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине по адресам Красноармейский проезд 17 и 19 располагался штаб германской полиции безопасности СД. Арестованные, в основном военнопленные, евреи, коммунисты, сотрудники НКВД, партизаны, подпольщики, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные гитлеровским оккупационным режимом, привозились туда из разных районов Ленинградской области. Они содержались в подвале дома 17, где находилась тюрьма, которую называли "бункер". Фашисты допрашивали арестованных, после чего их обычно расстреливали. В день выводилось на расстрел до 30 человек. С сентября 1943 года по январь 1944 года были расстреляны свыше 4 тысяч человек. Расстрелы проводились неподалеку от штаба СД, в парке "Сильвия", рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора. Здесь же в парке свидетели видели несколько больших ям, наполненных телами расстрелянных. В 2022 году члены поискового отряда "Искра" извлекли в парке останки 132 человек, включая военнопленных, женщин и детей. Часть из них удалось опознать и связаться с родственниками погибших. Сегодняшнее захоронение состоялось там же, в парке "Сильвия" неподалеку от места массовых казней. На мероприятии присутствовали родственники жертв фашистского режима, члены поискового отряда, историки и жители Гатчины.
https://ria.ru/20231109/dokazatelstva-1908455813.html
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гатчина, ленинградская область
Гатчина, Ленинградская область
В Гатчине захоронили останки жертв гитлеровского геноцида времен СССР

В Гатчине захоронили останки жертв гитлеровского геноцида мирных граждан СССР

© РИА НовостиТоржественная церемония захоронения останков жертв мирных советских граждан времен Великой Отечественной войны в Гатчине Ленинградской области
Торжественная церемония захоронения останков жертв мирных советских граждан времен Великой Отечественной войны в Гатчине Ленинградской области
© РИА Новости
Торжественная церемония захоронения останков жертв мирных советских граждан времен Великой Отечественной войны в Гатчине Ленинградской области
Читать ria.ru в
ГАТЧИНА (Ленинградская обл.), - РИА Новости. Торжественное церемония захоронения останков жертв гитлеровского геноцида мирных советских граждан времен Великой Отечественной войны состоялась в субботу в Гатчине Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
Эти останки были выявлены поисковым отрядом "Искра" в 2022 году в парке "Сильвия", входящем в состав Гатчинского музея-заповедника. В минувшем году историки и правоохранительные органы в архивах выявили ряд документов, указывающих на расстрелы и захоронение в парке нескольких тысяч мирных граждан Советского Союза.
Исходя из анализа документов стало известно, что в период с октября 1941 года по январь 1944 года в Гатчине по адресам Красноармейский проезд 17 и 19 располагался штаб германской полиции безопасности СД.
Арестованные, в основном военнопленные, евреи, коммунисты, сотрудники НКВД, партизаны, подпольщики, лица, подозреваемые в связях с партизанами, или недовольные гитлеровским оккупационным режимом, привозились туда из разных районов Ленинградской области. Они содержались в подвале дома 17, где находилась тюрьма, которую называли "бункер". Фашисты допрашивали арестованных, после чего их обычно расстреливали.
В день выводилось на расстрел до 30 человек. С сентября 1943 года по январь 1944 года были расстреляны свыше 4 тысяч человек. Расстрелы проводились неподалеку от штаба СД, в парке "Сильвия", рядом с парковыми воротами у высокого каменного забора. Здесь же в парке свидетели видели несколько больших ям, наполненных телами расстрелянных.
В 2022 году члены поискового отряда "Искра" извлекли в парке останки 132 человек, включая военнопленных, женщин и детей. Часть из них удалось опознать и связаться с родственниками погибших. Сегодняшнее захоронение состоялось там же, в парке "Сильвия" неподалеку от места массовых казней. На мероприятии присутствовали родственники жертв фашистского режима, члены поискового отряда, историки и жители Гатчины.
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