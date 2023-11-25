https://ria.ru/20231125/orgkomitet-1911792353.html

Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи

Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи - РИА Новости, 25.11.2023

Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи

Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поручил создать организационный комитет по проведению в регионе Года семьи. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:16

2023-11-25T11:16

2023-11-25T11:16

омская область

омская область

виталий хоценко

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ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поручил создать организационный комитет по проведению в регионе Года семьи. Также Виталий Хоценко распорядился разработать план тематических мероприятий и включиться в эту работу глав муниципальных районов. "На днях президент страны Владимир Владимирович Путин объявил 2024-й Годом семьи. Горячо поддерживаю очень важное решение главы государства и прошу сформировать оргкомитет, подготовить и представить план мероприятий на следующий год, как мы будем проводить в области Год семьи. Надо постараться все аспекты охватить", - написал губернатор. На создание регионального оргкомитета глава региона дал две недели. Этим вопросом займётся зампред правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Виталий Хоценко особое внимание в плане поручил уделить семьям участников СВО, выделив мероприятия по данной категории в отдельный блок.

https://ria.ru/20231117/omsk-1910163952.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, виталий хоценко