https://ria.ru/20231125/orgkomitet-1911792353.html
Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи
Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи - РИА Новости, 25.11.2023
Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поручил создать организационный комитет по проведению в регионе Года семьи. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:16
2023-11-25T11:16
2023-11-25T11:16
омская область
омская область
виталий хоценко
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ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поручил создать организационный комитет по проведению в регионе Года семьи. Также Виталий Хоценко распорядился разработать план тематических мероприятий и включиться в эту работу глав муниципальных районов. "На днях президент страны Владимир Владимирович Путин объявил 2024-й Годом семьи. Горячо поддерживаю очень важное решение главы государства и прошу сформировать оргкомитет, подготовить и представить план мероприятий на следующий год, как мы будем проводить в области Год семьи. Надо постараться все аспекты охватить", - написал губернатор. На создание регионального оргкомитета глава региона дал две недели. Этим вопросом займётся зампред правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Виталий Хоценко особое внимание в плане поручил уделить семьям участников СВО, выделив мероприятия по данной категории в отдельный блок.
https://ria.ru/20231117/omsk-1910163952.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко
ОМСК, 25 ноя - РИА Новости.
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале
, что поручил создать организационный комитет по проведению в регионе Года семьи.
Также Виталий Хоценко распорядился разработать план тематических мероприятий и включиться в эту работу глав муниципальных районов.
"На днях президент страны Владимир Владимирович Путин объявил 2024-й Годом семьи. Горячо поддерживаю очень важное решение главы государства и прошу сформировать оргкомитет, подготовить и представить план мероприятий на следующий год, как мы будем проводить в области Год семьи. Надо постараться все аспекты охватить", - написал губернатор.
На создание регионального оргкомитета глава региона дал две недели. Этим вопросом займётся зампред правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Виталий Хоценко особое внимание в плане поручил уделить семьям участников СВО, выделив мероприятия по данной категории в отдельный блок.
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