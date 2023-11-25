Рейтинг@Mail.ru
Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи - РИА Новости, 25.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
11:16 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/orgkomitet-1911792353.html
Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи
Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи - РИА Новости, 25.11.2023
Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи
Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поручил создать организационный комитет по проведению в регионе Года семьи. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:16
2023-11-25T11:16
омская область
омская область
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_9aca35c45a1ef35cb98c3c83cce06ab2.jpg
ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поручил создать организационный комитет по проведению в регионе Года семьи. Также Виталий Хоценко распорядился разработать план тематических мероприятий и включиться в эту работу глав муниципальных районов. "На днях президент страны Владимир Владимирович Путин объявил 2024-й Годом семьи. Горячо поддерживаю очень важное решение главы государства и прошу сформировать оргкомитет, подготовить и представить план мероприятий на следующий год, как мы будем проводить в области Год семьи. Надо постараться все аспекты охватить", - написал губернатор. На создание регионального оргкомитета глава региона дал две недели. Этим вопросом займётся зампред правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Виталий Хоценко особое внимание в плане поручил уделить семьям участников СВО, выделив мероприятия по данной категории в отдельный блок.
https://ria.ru/20231117/omsk-1910163952.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894750677_147:0:2686:1904_1920x0_80_0_0_85c65903448253e0a1605a8242138734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, виталий хоценко
Омская область , Омская область, Виталий Хоценко

Хоценко поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВиталий Хоценко
Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Виталий Хоценко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 ноя - РИА Новости. Глава Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что поручил создать организационный комитет по проведению в регионе Года семьи.
Также Виталий Хоценко распорядился разработать план тематических мероприятий и включиться в эту работу глав муниципальных районов.
"На днях президент страны Владимир Владимирович Путин объявил 2024-й Годом семьи. Горячо поддерживаю очень важное решение главы государства и прошу сформировать оргкомитет, подготовить и представить план мероприятий на следующий год, как мы будем проводить в области Год семьи. Надо постараться все аспекты охватить", - написал губернатор.
На создание регионального оргкомитета глава региона дал две недели. Этим вопросом займётся зампред правительства, министр труда и социального развития Владимир Куприянов. Виталий Хоценко особое внимание в плане поручил уделить семьям участников СВО, выделив мероприятия по данной категории в отдельный блок.
Жилые дома в центре Омска - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Хоценко: Омск претендует на звание Молодежной столицы России в 2024 году
17 ноября, 18:28
 
Омская областьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала