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На российско-литовской границе собралась очередь из грузовых автомобилей - РИА Новости, 25.11.2023
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15:42 25.11.2023 (обновлено: 16:18 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/ochered-1911820827.html
На российско-литовской границе собралась очередь из грузовых автомобилей
На российско-литовской границе собралась очередь из грузовых автомобилей - РИА Новости, 25.11.2023
На российско-литовской границе собралась очередь из грузовых автомобилей
Пробка из нескольких десятков грузовиков возникла на российско-литовской границе в Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T15:42
2023-11-25T16:18
калининградская область
федеральная таможенная служба (фтс россии)
литва
россия
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пробка из нескольких десятков грузовиков возникла на российско-литовской границе в Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).&quot;На российско-литовском участке границы в Калининградской области скапливается очередь. Двадцать пятого ноября перед МАПП &quot;Чернышевское&quot; на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств&quot;, — говорится в заявлении.В ФТС добавили, что оформленные калининградскими таможенниками 25 грузовиков стоят на нейтральной полосе. Причиной этому стала замедленная работа литовских пограничников, которые за прошедшие сутки приняли всего 58 машин. При этом официальных разъяснений от них не поступало, отметили в ведомстве. Областная таможня посоветовала учитывать эту информацию при планировании маршрута.Накануне власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
https://ria.ru/20231125/finlyandiya-1911801815.html
https://ria.ru/20231123/ugroza-1911421947.html
калининградская область
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калининградская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), литва, россия
Калининградская область, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Литва, Россия
На российско-литовской границе собралась очередь из грузовых автомобилей

В Калининградской области на границе с Литвой собралась очередь из грузовиков

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пробка из нескольких десятков грузовиков возникла на российско-литовской границе в Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
«

"На российско-литовском участке границы в Калининградской области скапливается очередь. Двадцать пятого ноября перед МАПП "Чернышевское" на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств", — говорится в заявлении.

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В ФТС добавили, что оформленные калининградскими таможенниками 25 грузовиков стоят на нейтральной полосе. Причиной этому стала замедленная работа литовских пограничников, которые за прошедшие сутки приняли всего 58 машин. При этом официальных разъяснений от них не поступало, отметили в ведомстве. Областная таможня посоветовала учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Накануне власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.
МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.
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Калининградская областьФедеральная таможенная служба (ФТС России)ЛитваРоссия
 
 
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