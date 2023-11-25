https://ria.ru/20231125/ochered-1911820827.html

На российско-литовской границе собралась очередь из грузовых автомобилей

На российско-литовской границе собралась очередь из грузовых автомобилей - РИА Новости, 25.11.2023

На российско-литовской границе собралась очередь из грузовых автомобилей

Пробка из нескольких десятков грузовиков возникла на российско-литовской границе в Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС). РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T15:42

2023-11-25T15:42

2023-11-25T16:18

калининградская область

федеральная таможенная служба (фтс россии)

литва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/19/1911822237_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_6017710f03ec370f4f1f57d7a2d3daa7.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Пробка из нескольких десятков грузовиков возникла на российско-литовской границе в Калининградской области, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС)."На российско-литовском участке границы в Калининградской области скапливается очередь. Двадцать пятого ноября перед МАПП "Чернышевское" на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств", — говорится в заявлении.В ФТС добавили, что оформленные калининградскими таможенниками 25 грузовиков стоят на нейтральной полосе. Причиной этому стала замедленная работа литовских пограничников, которые за прошедшие сутки приняли всего 58 машин. При этом официальных разъяснений от них не поступало, отметили в ведомстве. Областная таможня посоветовала учитывать эту информацию при планировании маршрута.Накануне власти Калининградской области призвали Литву к здравому смыслу и предупредили об экономических последствиях в случае закрытия единственного пункта пропуска "Кибартай" на границе с Россией. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, такие действия Вильнюса стали бы грубым нарушением транзитных обязательств.МАПП "Чернышевское" остался единственным доступным пунктом пропуска легкового и грузового транспорта через российско-литовскую границу. Остальные — всего их было четыре — прибалтийские соседи закрыли в прошлом году.

https://ria.ru/20231125/finlyandiya-1911801815.html

https://ria.ru/20231123/ugroza-1911421947.html

калининградская область

литва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калининградская область, федеральная таможенная служба (фтс россии), литва, россия