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В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 25.11.2023 (обновлено: 10:08 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/obstrely-1911784615.html
В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов ВСУ
В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023
В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов ВСУ
За минувший день в Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T09:49
2023-11-25T10:08
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. За минувший день в Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова."По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела", — написал глава региона в Telegram-канале.С 21 мая Гладков публикует сводку об украинских ударах по Белгородской области. Он принял подобное решение из-за большого количества недостоверной информации об обстрелах в интернете.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на границе и высокой активности украинских военных в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231123/postradavshiy-1911458225.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов ВСУ

Гладков: в Белгородской области впервые за полгода не фиксировали обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на Белгород со смотровой площадки
Вид на Белгород со смотровой площадки - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на Белгород со смотровой площадки. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. За минувший день в Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова.
«
"По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела", — написал глава региона в Telegram-канале.
С 21 мая Гладков публикует сводку об украинских ударах по Белгородской области. Он принял подобное решение из-за большого количества недостоверной информации об обстрелах в интернете.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на границе и высокой активности украинских военных в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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