https://ria.ru/20231125/obstrely-1911784615.html

В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов ВСУ

В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов ВСУ - РИА Новости, 25.11.2023

В Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов ВСУ

За минувший день в Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T09:49

2023-11-25T09:49

2023-11-25T10:08

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 25 ноя — РИА Новости. За минувший день в Белгородской области впервые за полгода не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ, следует из сводки губернатора Вячеслава Гладкова."По территории Белгородской области за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного обстрела", — написал глава региона в Telegram-канале.С 21 мая Гладков публикует сводку об украинских ударах по Белгородской области. Он принял подобное решение из-за большого количества недостоверной информации об обстрелах в интернете.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на границе и высокой активности украинских военных в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231123/postradavshiy-1911458225.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины