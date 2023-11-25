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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.11.2023

Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов, в том числе кассетных, натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:43

2023-11-25T08:43

2023-11-25T08:43

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов, в том числе кассетных, натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Как отмечает ведомство, с 02.10 мск по 06.40 мск украинские войска выпустили семь снарядов, в том числе кассетных, калибром 155 миллиметров по Донецку. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, донецк, донецкая народная республика