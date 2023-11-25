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Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:43 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/obstrely-1911780142.html
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов, в том числе кассетных, натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:43
2023-11-25T08:43
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов, в том числе кассетных, натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Как отмечает ведомство, с 02.10 мск по 06.40 мск украинские войска выпустили семь снарядов, в том числе кассетных, калибром 155 миллиметров по Донецку. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика
Украинские войска выпустили 12 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили 12 снарядов, в том числе кассетных, по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 12 снарядов, в том числе кассетных, натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
Как отмечает ведомство, с 02.10 мск по 06.40 мск украинские войска выпустили семь снарядов, в том числе кассетных, калибром 155 миллиметров по Донецку.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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