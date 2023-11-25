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Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:53 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/obstrel-1911872356.html
Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР
Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 25.11.2023
Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР
Украинские войска в 19.20 обстреляли район Ясиноватой в ДНР, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T22:53
2023-11-25T22:53
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
горловка
донецкая народная республика
сцкк
нато
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 обстреляли район Ясиноватой в ДНР, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.20 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Кроме того, сообщается об обстреле Никитовского района Горловки. В 16.35 по городу было выпущено три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
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в мире, ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре натовских снаряда по Ясиноватой

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 обстреляли район Ясиноватой в ДНР, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.20 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается об обстреле Никитовского района Горловки. В 16.35 по городу было выпущено три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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