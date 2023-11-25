https://ria.ru/20231125/obstrel-1911872356.html

Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР

Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 25.11.2023

Украинские войска обстреляли район Ясиноватой в ДНР

Украинские войска в 19.20 обстреляли район Ясиноватой в ДНР, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T22:53

2023-11-25T22:53

2023-11-25T22:53

специальная военная операция на украине

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горловка

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нато

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 19.20 обстреляли район Ясиноватой в ДНР, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.20 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении.Кроме того, сообщается об обстреле Никитовского района Горловки. В 16.35 по городу было выпущено три кассетных боеприпаса калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231121/ssha-1910693121.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

горловка

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, горловка, донецкая народная республика, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина