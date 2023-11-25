https://ria.ru/20231125/obstrel-1911839380.html

Израильские военные обстреляли патруль миротворцев ООН в Ливане

Израильские военные обстреляли патруль миротворцев ООН в Ливане - РИА Новости, 25.11.2023

Израильские военные обстреляли патруль миротворцев ООН в Ливане

Израильская армия нанесла удар по бойцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил миротворческий контингент в соцсети X. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T17:55

2023-11-25T17:55

2023-11-25T19:30

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

хамас

хезболла

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Израильская армия нанесла удар по бойцам Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил миротворческий контингент в соцсети X."Сегодня около 12 часов дня патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в окрестностях Айтаруна на юге Ливана", — говорится в сообщении.Как отмечается, никто из миротворцев не пострадал. Повреждения получило транспортное средство. Силы ООН осудили действия израильских военных и указали на ответственность сторон за защиту миротворцев.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа. Этому предшествовало нападение палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. ЦАХАЛ и бойцы ливанской "Хезболлы" обстреливают позиции друг друга в приграничных районах.Силы ливанского движения в основном атакуют Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит к масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана ЦАХАЛ открывает ответный огонь по позициям "Хезболлы". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуировали на безопасное расстояние на случай обострения ситуации.Накануне в 8:00 мск вступило в силу четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и палестинским движением ХАМАС. Согласно достигнутым договоренностям, в рамках соглашения в сектор Газа будут ежедневно въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом. Стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятками заложников и арестованных.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 14,8 тысячи человек, среди них более шести тысяч детей. Еще 36 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231124/livan-1911695838.html

https://ria.ru/20231125/khamas-1911807787.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, хезболла