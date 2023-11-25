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Такие разные Наполеоны: от гениального Феникса до комичного Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023
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Культура
 
08:00 25.11.2023 (обновлено: 08:09 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/napoleon-1911567476.html
Такие разные Наполеоны: от гениального Феникса до комичного Зеленского
Такие разные Наполеоны: от гениального Феникса до комичного Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023
Такие разные Наполеоны: от гениального Феникса до комичного Зеленского
В мировой прокат вышел фильм Ридли Скотта "Наполеон". Картину обсуждают и эксперты, и зрители в соцсетях. Отзывы самые разные: восхищаются блестящей актерской... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T08:00
2023-11-25T08:09
культура
ридли скотт
сергей бондарчук (актер)
хоакин феникс
наполеон бонапарт
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. В мировой прокат вышел фильм Ридли Скотта "Наполеон". Картину обсуждают и эксперты, и зрители в соцсетях. Отзывы самые разные: восхищаются блестящей актерской работой Хоакина Феникса (главная роль), критикуют за исторические ошибки. О новой киноленте, а также о самых удачных и провальных воплощениях образа Бонапарта — в материале РИА Новости.Правда или вымыселКонечно, очередное сотрудничество Скотта и Феникса (напомним: в его "Гладиаторе" актер сыграл римского императора Коммода) не может пройти незамеченным. Хоакин, пожалуй, один из самых многогранных артистов современности. И в "Наполеоне" режиссер выстраивает двуполярную драму: есть великий завоеватель, стремящийся подчинить себе весь мир, а есть человек, в сердце которого — любимая Жозефина. И личная драма оказывается ничуть не слабее властолюбивых амбиций. Это подчеркивают демонический взгляд Феникса и его умение жонглировать эмоциями в кадре. При этом критики уже припомнили Ридли Скотту его весьма вольное обращение с историческими фактами — и в оскароносном "Гладиаторе", и в "Царстве небесном", и в новом проекте, особенно в изображении египетской кампании. Но, с другой стороны, понятно, что ради художественного замысла порой приходится жертвовать документальной точностью.Кинонаполеоника уже в самом начале XX века исчислялась десятками картин, в которых образ Наполеона подавали в основном под романтическим углом, демонстрируя отдельные периоды великого вознесения императора и его кошмарного краха. Бонапарты БондарчукаВспомним, например, фильм Сергея Бондарчука "Война и мир". Казалось бы, высокий Владислав Стржельчик внешне меньше всего подходил для роли Бонапарта. Но режиссеру нужно было не портретное сходство, а символ властного человека, которого триумфально разгромят русские войска. Такой Наполеон производит на зрителя необходимое впечатление: именно так и должен выглядеть повелитель Европы, который стремится завоевать весь мир.Бондарчук смог создать и куда более точный в историческом и художественном плане портрет французского императора — в фильме "Ватерлоо", где главную роль сыграл звездный голливудский актер Род Стайгер. В гриме он был поразительно похож на прижизненные изображения Бонапарта и сумел передать всю мощь его трагического разочарования. В начале картины это человек, который не сомневается в собственном успехе и военном триумфе. В финале же он, несчастный, мгновенно постаревший, разбитый на поле боя, уезжает под проливным дождем в ночь. Безумно влюбленный, комичный тиран и комплекс НаполеонаВ драме "Наполеон и Жозефина" император в исполнении красавца Арманда Ассанте безумно влюблен, готов бросить к ногам женщины и свою власть, и весь завоеванный мир. Эта романтическая линия в очередной раз затмила историческую правду, но красота костюмной мелодрамы порой оказывается куда важнее фактических деталей.В комедии "Саботаж!" Бонапарта сыграл Дэвид Суше, известный по роли Пуаро в знаменитом телесериале. Его император — нервный и суетливый властолюбец — демонстрирует худшие качества одержимого властью человека. Но в лучших чаплинских традициях позволяет смеяться над диктатурой любого рода. А вот комедия "Ржевский против Наполеона", мягко говоря, не отличается хорошим творческим вкусом. В роли Бонапарта, которого вокруг пальца обвел герой многочисленных анекдотов, предстал Владимир Зеленский — тогда еще просто бывший кавээнщик. Здесь невольно задумываешься: может быть, иногда актеры слишком заигрываются со своей ролью и комплекс Наполеона волей-неволей одерживает победу.
https://ria.ru/20231112/kinopremery-1908676072.html
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ридли скотт, сергей бондарчук (актер), хоакин феникс, наполеон бонапарт, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Ридли Скотт, Сергей Бондарчук (актер), Хоакин Феникс, Наполеон Бонапарт, Кино и сериалы, что посмотреть

Такие разные Наполеоны: от гениального Феникса до комичного Зеленского

© Apple TV (2023)Кадр из трейлера фильма "Наполеон"
Кадр из трейлера фильма Наполеон
© Apple TV (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. В мировой прокат вышел фильм Ридли Скотта "Наполеон". Картину обсуждают и эксперты, и зрители в соцсетях. Отзывы самые разные: восхищаются блестящей актерской работой Хоакина Феникса (главная роль), критикуют за исторические ошибки. О новой киноленте, а также о самых удачных и провальных воплощениях образа Бонапарта — в материале РИА Новости.

Правда или вымысел

Конечно, очередное сотрудничество Скотта и Феникса (напомним: в его "Гладиаторе" актер сыграл римского императора Коммода) не может пройти незамеченным. Хоакин, пожалуй, один из самых многогранных артистов современности. И в "Наполеоне" режиссер выстраивает двуполярную драму: есть великий завоеватель, стремящийся подчинить себе весь мир, а есть человек, в сердце которого — любимая Жозефина. И личная драма оказывается ничуть не слабее властолюбивых амбиций. Это подчеркивают демонический взгляд Феникса и его умение жонглировать эмоциями в кадре.

При этом критики уже припомнили Ридли Скотту его весьма вольное обращение с историческими фактами — и в оскароносном "Гладиаторе", и в "Царстве небесном", и в новом проекте, особенно в изображении египетской кампании. Но, с другой стороны, понятно, что ради художественного замысла порой приходится жертвовать документальной точностью.
© Apple TV (2023)Кадр из трейлера фильма "Наполеон"
Кадр из трейлера фильма Наполеон
Кадр из трейлера фильма "Наполеон"
© Apple TV (2023)
1 из 3
© Apple TV (2023)

Фильм "Наполеон"

Кадр из трейлера фильма Наполеон

Фильм "Наполеон"

© Apple TV (2023)
2 из 3
© Apple TV (2023)

Хоакин Феникс в роли Наполеона

Кадр из трейлера фильма Наполеон

Хоакин Феникс в роли Наполеона

© Apple TV (2023)
3 из 3
Кадр из трейлера фильма "Наполеон"
© Apple TV (2023)
1 из 3

Фильм "Наполеон"

© Apple TV (2023)
2 из 3

Хоакин Феникс в роли Наполеона

© Apple TV (2023)
3 из 3
Кинонаполеоника уже в самом начале XX века исчислялась десятками картин, в которых образ Наполеона подавали в основном под романтическим углом, демонстрируя отдельные периоды великого вознесения императора и его кошмарного краха.

Бонапарты Бондарчука

© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанкАктер Владислав Стржельчик в роли Наполеона на съемках фильма режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир"
Актер Владислав Стржельчик в роли Наполеона на съемках фильма режиссера Сергея Бондарчука Война и мир - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости / В. Уваров
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Актер Владислав Стржельчик в роли Наполеона на съемках фильма режиссера Сергея Бондарчука "Война и мир"
Вспомним, например, фильм Сергея Бондарчука "Война и мир". Казалось бы, высокий Владислав Стржельчик внешне меньше всего подходил для роли Бонапарта. Но режиссеру нужно было не портретное сходство, а символ властного человека, которого триумфально разгромят русские войска. Такой Наполеон производит на зрителя необходимое впечатление: именно так и должен выглядеть повелитель Европы, который стремится завоевать весь мир.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актер Род Стайгер в роли Наполеона в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Ватерлоо"

Актер Род Стайгер в роли Наполеона в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука Ватерлоо

Актер Род Стайгер в роли Наполеона в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Ватерлоо"

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 2
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанк

Американский актер Род Стайгер в Роли Наполеона и ирландский актер Дэн О'Херлихи в роли маршала Нея в фильме режиссера Сергея Бондарчука "Ватерлоо", 1970 год. Совместное производство киностудий "Мосфильм" и Dino de Laurentiis Cinematografica (Италия)

Американский актер Род Стайгер в Роли Наполеона и ирландский актер Дэн О'Херлихи в роли маршала Нея в фильме режиссера Сергея Бондарчука Ватерлоо, 1970 год

Американский актер Род Стайгер в Роли Наполеона и ирландский актер Дэн О'Херлихи в роли маршала Нея в фильме режиссера Сергея Бондарчука "Ватерлоо", 1970 год. Совместное производство киностудий "Мосфильм" и Dino de Laurentiis Cinematografica (Италия)

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в медиабанк
2 из 2

Актер Род Стайгер в роли Наполеона в художественном фильме режиссера Сергея Бондарчука "Ватерлоо"

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 2

Американский актер Род Стайгер в Роли Наполеона и ирландский актер Дэн О'Херлихи в роли маршала Нея в фильме режиссера Сергея Бондарчука "Ватерлоо", 1970 год. Совместное производство киностудий "Мосфильм" и Dino de Laurentiis Cinematografica (Италия)

© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в медиабанк
2 из 2
Бондарчук смог создать и куда более точный в историческом и художественном плане портрет французского императора — в фильме "Ватерлоо", где главную роль сыграл звездный голливудский актер Род Стайгер. В гриме он был поразительно похож на прижизненные изображения Бонапарта и сумел передать всю мощь его трагического разочарования. В начале картины это человек, который не сомневается в собственном успехе и военном триумфе. В финале же он, несчастный, мгновенно постаревший, разбитый на поле боя, уезжает под проливным дождем в ночь.

Безумно влюбленный, комичный тиран и комплекс Наполеона

© Warner Bros. Television (1987)Кадр из сериала "Наполеон и Жозефина. История любви"
Кадр из сериала Наполеон и Жозефина. История любви
Кадр из сериала "Наполеон и Жозефина. История любви"
© Warner Bros. Television (1987)
1 из 2
© Warner Bros. Television (1987)

Эпизод из сериала "Наполеон и Жозефина. История любви"

Кадр из сериала Наполеон и Жозефина. История любви

Эпизод из сериала "Наполеон и Жозефина. История любви"

© Warner Bros. Television (1987)
2 из 2
Кадр из сериала "Наполеон и Жозефина. История любви"
© Warner Bros. Television (1987)
1 из 2

Эпизод из сериала "Наполеон и Жозефина. История любви"

© Warner Bros. Television (1987)
2 из 2
В драме "Наполеон и Жозефина" император в исполнении красавца Арманда Ассанте безумно влюблен, готов бросить к ногам женщины и свою власть, и весь завоеванный мир. Эта романтическая линия в очередной раз затмила историческую правду, но красота костюмной мелодрамы порой оказывается куда важнее фактических деталей.
В комедии "Саботаж!" Бонапарта сыграл Дэвид Суше, известный по роли Пуаро в знаменитом телесериале. Его император — нервный и суетливый властолюбец — демонстрирует худшие качества одержимого властью человека. Но в лучших чаплинских традициях позволяет смеяться над диктатурой любого рода.
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"
Кадр из фильма Ржевский против Наполеона
© Студия Квартал-95/Леополис, 2012
Кадр из фильма "Ржевский против Наполеона"

А вот комедия "Ржевский против Наполеона", мягко говоря, не отличается хорошим творческим вкусом. В роли Бонапарта, которого вокруг пальца обвел герой многочисленных анекдотов, предстал Владимир Зеленский — тогда еще просто бывший кавээнщик. Здесь невольно задумываешься: может быть, иногда актеры слишком заигрываются со своей ролью и комплекс Наполеона волей-неволей одерживает победу.
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КультураРидли СкоттСергей Бондарчук (актер)Хоакин ФениксНаполеон БонапартКино и сериалычто посмотреть
 
 
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