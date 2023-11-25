https://ria.ru/20231125/napoleon-1911567476.html

Такие разные Наполеоны: от гениального Феникса до комичного Зеленского

Такие разные Наполеоны: от гениального Феникса до комичного Зеленского - РИА Новости, 25.11.2023

Такие разные Наполеоны: от гениального Феникса до комичного Зеленского

В мировой прокат вышел фильм Ридли Скотта "Наполеон". Картину обсуждают и эксперты, и зрители в соцсетях. Отзывы самые разные: восхищаются блестящей актерской... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T08:00

2023-11-25T08:00

2023-11-25T08:09

культура

ридли скотт

сергей бондарчук (актер)

хоакин феникс

наполеон бонапарт

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что посмотреть

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. В мировой прокат вышел фильм Ридли Скотта "Наполеон". Картину обсуждают и эксперты, и зрители в соцсетях. Отзывы самые разные: восхищаются блестящей актерской работой Хоакина Феникса (главная роль), критикуют за исторические ошибки. О новой киноленте, а также о самых удачных и провальных воплощениях образа Бонапарта — в материале РИА Новости.Правда или вымыселКонечно, очередное сотрудничество Скотта и Феникса (напомним: в его "Гладиаторе" актер сыграл римского императора Коммода) не может пройти незамеченным. Хоакин, пожалуй, один из самых многогранных артистов современности. И в "Наполеоне" режиссер выстраивает двуполярную драму: есть великий завоеватель, стремящийся подчинить себе весь мир, а есть человек, в сердце которого — любимая Жозефина. И личная драма оказывается ничуть не слабее властолюбивых амбиций. Это подчеркивают демонический взгляд Феникса и его умение жонглировать эмоциями в кадре. При этом критики уже припомнили Ридли Скотту его весьма вольное обращение с историческими фактами — и в оскароносном "Гладиаторе", и в "Царстве небесном", и в новом проекте, особенно в изображении египетской кампании. Но, с другой стороны, понятно, что ради художественного замысла порой приходится жертвовать документальной точностью.Кинонаполеоника уже в самом начале XX века исчислялась десятками картин, в которых образ Наполеона подавали в основном под романтическим углом, демонстрируя отдельные периоды великого вознесения императора и его кошмарного краха. Бонапарты БондарчукаВспомним, например, фильм Сергея Бондарчука "Война и мир". Казалось бы, высокий Владислав Стржельчик внешне меньше всего подходил для роли Бонапарта. Но режиссеру нужно было не портретное сходство, а символ властного человека, которого триумфально разгромят русские войска. Такой Наполеон производит на зрителя необходимое впечатление: именно так и должен выглядеть повелитель Европы, который стремится завоевать весь мир.Бондарчук смог создать и куда более точный в историческом и художественном плане портрет французского императора — в фильме "Ватерлоо", где главную роль сыграл звездный голливудский актер Род Стайгер. В гриме он был поразительно похож на прижизненные изображения Бонапарта и сумел передать всю мощь его трагического разочарования. В начале картины это человек, который не сомневается в собственном успехе и военном триумфе. В финале же он, несчастный, мгновенно постаревший, разбитый на поле боя, уезжает под проливным дождем в ночь. Безумно влюбленный, комичный тиран и комплекс НаполеонаВ драме "Наполеон и Жозефина" император в исполнении красавца Арманда Ассанте безумно влюблен, готов бросить к ногам женщины и свою власть, и весь завоеванный мир. Эта романтическая линия в очередной раз затмила историческую правду, но красота костюмной мелодрамы порой оказывается куда важнее фактических деталей.В комедии "Саботаж!" Бонапарта сыграл Дэвид Суше, известный по роли Пуаро в знаменитом телесериале. Его император — нервный и суетливый властолюбец — демонстрирует худшие качества одержимого властью человека. Но в лучших чаплинских традициях позволяет смеяться над диктатурой любого рода. А вот комедия "Ржевский против Наполеона", мягко говоря, не отличается хорошим творческим вкусом. В роли Бонапарта, которого вокруг пальца обвел герой многочисленных анекдотов, предстал Владимир Зеленский — тогда еще просто бывший кавээнщик. Здесь невольно задумываешься: может быть, иногда актеры слишком заигрываются со своей ролью и комплекс Наполеона волей-неволей одерживает победу.

https://ria.ru/20231112/kinopremery-1908676072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

ридли скотт, сергей бондарчук (актер), хоакин феникс, наполеон бонапарт, кино и сериалы, что посмотреть