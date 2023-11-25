https://ria.ru/20231125/most-1911791757.html

Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост

Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост - РИА Новости, 25.11.2023

Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост

Глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме телеканала "1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T11:12

2023-11-25T11:12

2023-11-25T11:25

украина

россия

киев

дмитрий медведев

служба безопасности украины

фсб

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879645082_0:171:3031:1876_1920x0_80_0_0_01edc5742d3ccc5d433b2027b9599bbd.jpg

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме телеканала "1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима."Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту", — утверждает он.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.В ночь на 17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Была повреждена автомобильная часть моста. Впоследствии корабли Черноморского флота неоднократно уничтожали безэкипажные катера, пытавшиеся атаковать Крымский мост.

https://ria.ru/20231125/prava-1911781360.html

https://ria.ru/20231125/rukovodstvo-1911788742.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, дмитрий медведев, служба безопасности украины, фсб