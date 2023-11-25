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Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:12 25.11.2023 (обновлено: 11:25 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/most-1911791757.html
Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост
Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост - РИА Новости, 25.11.2023
Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост
Глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме телеканала "1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T11:12
2023-11-25T11:25
украина
россия
киев
дмитрий медведев
служба безопасности украины
фсб
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме телеканала "1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима."Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту", — утверждает он.Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.В ночь на 17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Была повреждена автомобильная часть моста. Впоследствии корабли Черноморского флота неоднократно уничтожали безэкипажные катера, пытавшиеся атаковать Крымский мост.
https://ria.ru/20231125/prava-1911781360.html
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украина, россия, киев, дмитрий медведев, служба безопасности украины, фсб
Украина, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, Служба безопасности Украины, ФСБ, Специальная военная операция на Украине
Глава СБУ пригрозил уничтожить Крымский мост

Глава СБУ Малюк пригрозил уничтожить Крымский мост

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава СБУ Василий Малюк в документальном фильме телеканала "1+1" выступил с новыми угрозами "уничтожения Крымского моста" от имени киевского режима.
"Дальше будет много сюрпризов и не только по Крымскому мосту", — утверждает он.
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09:02
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.
Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ России сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалось. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
В ночь на 17 июля 2023 года Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Была повреждена автомобильная часть моста. Впоследствии корабли Черноморского флота неоднократно уничтожали безэкипажные катера, пытавшиеся атаковать Крымский мост.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевДмитрий МедведевСлужба безопасности УкраиныФСБ
 
 
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