https://ria.ru/20231125/moskva-1911800360.html

На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки

На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки - РИА Новости, 25.11.2023

На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки

Серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами пройдет в Москве в декабре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T12:43

2023-11-25T12:43

2023-11-25T12:43

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761209569_0:237:2982:1915_1920x0_80_0_0_0688849de7369487b2a55ce8e263d12b.jpg

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами пройдет в Москве в декабре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В декабре на природных территориях Москвы впервые пройдет серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами. Мосприрода при поддержке столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды подготовила около 40 тематических эколого-просветительских мероприятий в рамках программы "Зимние орнитологические прогулки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на каждое мероприятие необходимо записываться предварительно.

https://ria.ru/20230726/ekskursii-1887435460.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва