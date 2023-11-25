https://ria.ru/20231125/moskva-1911800360.html
На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки
На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки - РИА Новости, 25.11.2023
На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки
Серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами пройдет в Москве в декабре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:43
2023-11-25T12:43
2023-11-25T12:43
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761209569_0:237:2982:1915_1920x0_80_0_0_0688849de7369487b2a55ce8e263d12b.jpg
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами пройдет в Москве в декабре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В декабре на природных территориях Москвы впервые пройдет серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами. Мосприрода при поддержке столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды подготовила около 40 тематических эколого-просветительских мероприятий в рамках программы "Зимние орнитологические прогулки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на каждое мероприятие необходимо записываться предварительно.
https://ria.ru/20230726/ekskursii-1887435460.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761209569_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_78d714629f7b2b9d8a4c2ccb4b680e77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки
В Москве в декабре пройдет серия бесплатных экскурсий с орнитологами