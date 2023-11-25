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На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки - РИА Новости, 25.11.2023
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12:43 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/moskva-1911800360.html
На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки
На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки - РИА Новости, 25.11.2023
На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки
Серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами пройдет в Москве в декабре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T12:43
2023-11-25T12:43
общество
москва
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами пройдет в Москве в декабре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В декабре на природных территориях Москвы впервые пройдет серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами. Мосприрода при поддержке столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды подготовила около 40 тематических эколого-просветительских мероприятий в рамках программы "Зимние орнитологические прогулки", - говорится в сообщении. Отмечается, что на каждое мероприятие необходимо записываться предварительно.
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общество, москва
Общество, Москва
На природных территориях столицы пройдут орнитологические прогулки

В Москве в декабре пройдет серия бесплатных экскурсий с орнитологами

© РИА Новости / Игорь Подгорный | Перейти в медиабанкСвиристель
Свиристель - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами пройдет в Москве в декабре, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В декабре на природных территориях Москвы впервые пройдет серия бесплатных экскурсий с профессиональными орнитологами. Мосприрода при поддержке столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды подготовила около 40 тематических эколого-просветительских мероприятий в рамках программы "Зимние орнитологические прогулки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на каждое мероприятие необходимо записываться предварительно.
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