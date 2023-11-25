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Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/mig-29-1911810151.html
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.11.2023
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 18 беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T14:17
2023-11-25T14:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
миг-29
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 18 беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области", - сказал он. Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила реактивный снаряд HIMARS и 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 539 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13611 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15602 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html
днепропетровская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МиГ-29, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области

МО: российская ПВО за сутки сбила два МиГ-29 ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 18 беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области", - сказал он.
Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила реактивный снаряд HIMARS и 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 539 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13611 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15602 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)МиГ-29Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДнепропетровская область
 
 
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