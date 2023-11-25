https://ria.ru/20231125/mig-29-1911810151.html

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области - РИА Новости, 25.11.2023

Российская ПВО сбила два украинских МиГ-29 в Днепропетровской области

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 18 беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T14:17

2023-11-25T14:17

2023-11-25T14:17

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

миг-29

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

днепропетровская область

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских истребителя МиГ-29, 18 беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области", - сказал он. Кроме того, за сутки российская ПВО перехватила реактивный снаряд HIMARS и 18 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Всего с начала спецоперации было уничтожено 539 украинских военных самолетов, 255 вертолетов, 9183 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13611 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7175 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15602 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231125/evropa-1911671835.html

днепропетровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), миг-29, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, днепропетровская область