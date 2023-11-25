https://ria.ru/20231125/mer-1911832111.html

Мэр Пензы объяснил слова о создании некрополей героев СВО в школах

Мэр Пензы объяснил слова о создании некрополей героев СВО в школах - РИА Новости, 25.11.2023

Мэр Пензы объяснил слова о создании некрополей героев СВО в школах

Глава Пензы Александр Басенко, комментируя свои слова на заседании городской думы о том, что не надо создавать "некрополь на зданиях школ", выпускники которых... РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T16:56

2023-11-25T16:56

2023-11-25T17:18

специальная военная операция на украине

общество

пенза

пензенская городская дума

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САРАТОВ, 25 ноя - РИА Новости. Глава Пензы Александр Басенко, комментируя свои слова на заседании городской думы о том, что не надо создавать "некрополь на зданиях школ", выпускники которых погибли в ходе специальной военной операции, назвал важным увековечивание памяти о героях и заявил, что планируется создать единый мемориал с именами всех погибших пензенских бойцов. "Вчера на сессии Пензенской городской думы затронули важную тему - увековечивание памяти погибших героев СВО. Повторюсь, что с величайшим уважением отношусь к участникам специальной военной операции и их семьям. Мы принимаем большое количество мер по социальной поддержке, мы также ведем работу по увековечиванию памяти героев СВО... Накануне из моего сообщения о том, что делается в Пензе для увековечения памяти наших воинов, были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова - и распространены падкими на нездоровые сенсации Telegram-каналами. Прошу иметь уважение к нашим бойцам и прекратить эту информационную спекуляцию", - написал Басенко в Telegram-канале. Он подчеркнул, что ни одно имя не должно быть забыто. "На зданиях пензенских школ установлены мемориальные доски в честь участников спецоперации. В наших планах - создание в каждом учебном заведении мемориального уголка в память о бойцах, которые должны стать для наших ребят образцами отваги и героизма. "Уроки Мужества" включены во внеклассную работу. Рассматриваем также вопрос о создании единого мемориала, где сохранятся имена всех погибших пензенцев, участвующих в специальной военной операции", - отметил мэр. Накануне Басенко на заседании городской думы, видео с трансляции которого опубликовано в Youtube-канале парламента, в ответ на вопрос депутата о том, что директор одной из школ препятствует установке мемориальной доски выпускнику учреждения, погибшему в ходе СВО, заявил, что установка таких мемориалов в школах влияет на детскую психику. "Я хочу, чтоб вы немножко здесь задумались о том, с каким настроением, как будет восприниматься детской психикой большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это, прежде всего, образовательные учреждения, где учатся дети в возрасте от 7 лет. У нас есть школы - я, может быть, скажу, не знаю, военную тайну - но у нас есть школы, где уже по семь - по восемь выпускников этих школ, которые погибли и отдали свою жизнь за защиту интересов государства. Давайте мы дождемся завершения этого всего процесса, и всех, кто погиб, мы разместим на единой доске, перечислим каждого поименно, но давайте сейчас не будем торопиться с тем, чтобы увесить здания школ большим количеством этих мемориальных досок. Мы каждого поименно перечислим, но сделаем это, когда завершится", - сказал глава города. По его словам, сейчас в школах создаются мемориальные уголки памяти, где размещается информация и фотографии всех выпускников школ, погибших в ходе СВО. "Не идет речь о том, чтобы отказать (в установке мемориала), мы просто просим некоторое время для того, чтобы все это сделать - и память почтить, и в то же время не создавать, ну будем говорить, некрополь на зданиях школ. Вот поймите просто, там дети, там психика еще не устоявшаяся, а нам с ними еще работать над их патриотическим воспитанием и тем, чтобы они призвались в армию, пошли на срочную службу", - отметил Басенко.

https://radiosputnik.ru/20231108/samolet-1908073686.html

https://ria.ru/20231124/ukraina-1911728153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, пенза, пензенская городская дума