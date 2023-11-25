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Азаров допустил новый майдан на Украине - РИА Новости, 25.11.2023
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03:26 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/maydan-1911768180.html
Азаров допустил новый майдан на Украине
Азаров допустил новый майдан на Украине - РИА Новости, 25.11.2023
Азаров допустил новый майдан на Украине
Майданы на Украине не появляются сами по себе, новый майдан возможен, если США решат сместить Владимира Зеленского именно таким способом, а не через выборы или... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T03:26
2023-11-25T03:26
в мире
украина
сша
николай азаров (политик)
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Майданы на Украине не появляются сами по себе, новый майдан возможен, если США решат сместить Владимира Зеленского именно таким способом, а не через выборы или отставку, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости. В ноябре 2013 года главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. "Майданы появляются у нас не сами по себе,... майданы подготавливаются, (в них) вкладываются большие деньги и реализуются (они) по определенному плану, который давно уже ясен. Там несколько моментов у этого плана: демонизация руководства, информационное зомбирование и так далее", - сказал Азаров. Он заявил, что за организацией протестов на Украине в 2004 и в 2013 годах стояли американцы. Кроме того, экс-премьер усомнился, что без влияния американского посольства и организации со стороны Вашингтона на Украине могут начаться беспорядки. "Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или еще кого-то путем майдана, они его проведут. Если они его заменят другим способом, через выборы, отставку, они не будут организовывать. Майдан - затратное мероприятие, очень затратное. Я пока не вижу никаких признаков подготовки к майдану", - добавил бывший премьер. По его словам, высказывания Зеленского, что украинцам грозит новый майдан, за которым будет стоять Россия, направлены на то, чтобы поднять собственный рейтинг. Азаров добавил, что он скептически относится к мысли, что в стране могут пройти антиправительственные акции, так как те лидеры общественного мнения, которые могли бы организовать народ, "сидят в тюрьме, или убиты, или выехали из страны". Экс-премьер отметил, что считает высказывания Зеленского о новом майдане лишь угрозами.
https://ria.ru/20231124/medvedchuk-1911516481.html
https://ria.ru/20231121/ukraina-1910755595.html
https://ria.ru/20231122/ukraina-1910947227.html
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в мире, украина, сша, николай азаров (политик), владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, США, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Евросоюз
Азаров допустил новый майдан на Украине

Азаров: новый майдан на Украине возможен, если США захотят сместить Зеленского

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Майданы на Украине не появляются сами по себе, новый майдан возможен, если США решат сместить Владимира Зеленского именно таким способом, а не через выборы или отставку, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью РИА Новости.
В ноябре 2013 года главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
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"Майданы появляются у нас не сами по себе,... майданы подготавливаются, (в них) вкладываются большие деньги и реализуются (они) по определенному плану, который давно уже ясен. Там несколько моментов у этого плана: демонизация руководства, информационное зомбирование и так далее", - сказал Азаров.
Он заявил, что за организацией протестов на Украине в 2004 и в 2013 годах стояли американцы. Кроме того, экс-премьер усомнился, что без влияния американского посольства и организации со стороны Вашингтона на Украине могут начаться беспорядки.
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"Если американцам придет в голову мысль заменить Зеленского или еще кого-то путем майдана, они его проведут. Если они его заменят другим способом, через выборы, отставку, они не будут организовывать. Майдан - затратное мероприятие, очень затратное. Я пока не вижу никаких признаков подготовки к майдану", - добавил бывший премьер.
По его словам, высказывания Зеленского, что украинцам грозит новый майдан, за которым будет стоять Россия, направлены на то, чтобы поднять собственный рейтинг. Азаров добавил, что он скептически относится к мысли, что в стране могут пройти антиправительственные акции, так как те лидеры общественного мнения, которые могли бы организовать народ, "сидят в тюрьме, или убиты, или выехали из страны".
Экс-премьер отметил, что считает высказывания Зеленского о новом майдане лишь угрозами.
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