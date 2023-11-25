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Женщину, троих детей которой нашли мертвыми под Псковом, арестовали - РИА Новости, 25.11.2023
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19:00 25.11.2023 (обновлено: 19:02 25.11.2023)
https://ria.ru/20231125/mat-1911847839.html
Женщину, троих детей которой нашли мертвыми под Псковом, арестовали
Женщину, троих детей которой нашли мертвыми под Псковом, арестовали - РИА Новости, 25.11.2023
Женщину, троих детей которой нашли мертвыми под Псковом, арестовали
Женщину, троих детей которой нашли мертвыми в Псковской области, заключили под стражу, предъявив ей обвинение в убийстве, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T19:00
2023-11-25T19:02
происшествия
псковская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
великие луки
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Женщину, троих детей которой нашли мертвыми в Псковской области, заключили под стражу, предъявив ей обвинение в убийстве, сообщается в Telegram-канале СК России. СУСК РФ по Псковской области в пятницу сообщило, что в квартире в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области обнаружили тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 года рождения и 2023 года рождения. Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве малолетних. По подозрению в убийствах задержана 34-летняя мать умерших детей. Позже выяснилось, что в многодетной семье, где были найдены мертвыми трое детей, включая младенца, воспитывались еще два ребенка. "Следственными органами СК России по Псковской области предъявлено обвинение 34-летней местной жительнице в совершении преступления.... Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении По версии следствия, в период с августа 2023 года до 23 ноября 2023 года обвиняемая, находясь в квартире одного из домов в городе Великие Луки, убила своих сыновей в возрасте полутора и четырех лет путем удушения. После этого женщина, оставив тела детей в квартире, с двумя другими своими малолетними детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где совершила убийство восьмилетней дочери. Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводится проверка.
https://ria.ru/20231119/ubiystvo-1910397682.html
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псковская область
россия
великие луки
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происшествия, псковская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, великие луки
Происшествия, Псковская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Великие Луки
Женщину, троих детей которой нашли мертвыми под Псковом, арестовали

В Великих Луках мать, задушившую трех своих детей, заключили под стражу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Женщину, троих детей которой нашли мертвыми в Псковской области, заключили под стражу, предъявив ей обвинение в убийстве, сообщается в Telegram-канале СК России.
СУСК РФ по Псковской области в пятницу сообщило, что в квартире в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области обнаружили тела восьмилетней девочки и двоих мальчиков 2019 года рождения и 2023 года рождения. Уголовные дела возбуждены по статьям об убийстве малолетних. По подозрению в убийствах задержана 34-летняя мать умерших детей. Позже выяснилось, что в многодетной семье, где были найдены мертвыми трое детей, включая младенца, воспитывались еще два ребенка.
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«
"Следственными органами СК России по Псковской области предъявлено обвинение 34-летней местной жительнице в совершении преступления.... Судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении
По версии следствия, в период с августа 2023 года до 23 ноября 2023 года обвиняемая, находясь в квартире одного из домов в городе Великие Луки, убила своих сыновей в возрасте полутора и четырех лет путем удушения. После этого женщина, оставив тела детей в квартире, с двумя другими своими малолетними детьми переехала в частный дом в одной из деревень Куньинского района Псковской области, где совершила убийство восьмилетней дочери.
Отмечается, что в настоящее время по уголовному делу проводится проверка.
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ПроисшествияПсковская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияВеликие Луки
 
 
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