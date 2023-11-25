https://ria.ru/20231125/manevr-1911832254.html
"Точные удары". Генерал ВСУ раскрыл невероятный маневр России в зоне СВО
"Точные удары". Генерал ВСУ раскрыл невероятный маневр России в зоне СВО - РИА Новости, 25.11.2023
"Точные удары". Генерал ВСУ раскрыл невероятный маневр России в зоне СВО
Средства радиоэлектронной борьбы ВС России оказывают тяжелое давление на ВСУ, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью ведущей YouTube-канала... РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T16:56
2023-11-25T16:56
2023-11-25T16:56
политика
россия
сша
украина
сергей кривонос
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы ВС России оказывают тяжелое давление на ВСУ, заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью ведущей YouTube-канала "Курбанова LIVE"."Сейчас их средства радиоэлектронной борьбы просто невероятны. И это один из факторов, который оказывает достаточно сильное давление на способность украинской армии вести те или иные боевые действия", — пожаловался он.Кривонос указал, что с помощью средств радиоэлектронной борьбы российские военные обрывают связь между ВСУ и их командованием, что мешает им "одерживать какие-либо победы".Он также отметил, что благодаря РЭБ ВС России увеличили число используемых на передовой боевых дронов, включая и FPV-беспилотники, и наносят ими точные удары по позициям украинцев.Западные СМИ не раз отмечали эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы. Так, газета The New York Times писала, что эти установки успешно сбивают украинские дроны.Как ранее сообщало издание Defense News, США изучают опыт радиоэлектронной борьбы на Украине на фоне работ Пентагона по расширению арсенала средств радиоподавления на случай потенциального конфликта с Россией или Китаем.
https://ria.ru/20231125/uzhas-1911823988.html
https://ria.ru/20231125/mask-1911813598.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сша, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире
Политика, Россия, США, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире
"Точные удары". Генерал ВСУ раскрыл невероятный маневр России в зоне СВО
Генерал Кривонос: средства РЭБ ВС России оказывают сильное давление на ВСУ