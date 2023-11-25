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При обстреле Ясиноватой пострадал подросток - РИА Новости, 25.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 25.11.2023
https://ria.ru/20231125/malchik-1911859351.html
При обстреле Ясиноватой пострадал подросток
При обстреле Ясиноватой пострадал подросток - РИА Новости, 25.11.2023
При обстреле Ясиноватой пострадал подросток
Мальчик 2012 года рождения пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, он находится в состоянии средней степени тяжести в больнице, сообщил РИА Новости, 25.11.2023
2023-11-25T20:22
2023-11-25T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецк
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Мальчик 2012 года рождения пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, он находится в состоянии средней степени тяжести в больнице, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Вследствие сегодняшнего обстрела в Ясиноватой ранен мальчик 2012 года рождения – он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении, главы республики. Отмечается, что в результате обстрелов ДНР повреждения получили семь жилых домов в Донецке, Горловке и Ясиноватой, три объекта гражданской инфраструктуры, объект энергетики в Ясиноватой, Дом культуры и храм в Горловке. Ранее в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших в результате сброса боеприпасов с украинских БПЛА в разных районах города. По информации Пушилина, один из пострадавших является сотрудником коммунального предприятия.
https://ria.ru/20231125/ukraina-1911792901.html
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донецк
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в мире, ясиноватая, донецк, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ясиноватая, Донецк, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
При обстреле Ясиноватой пострадал подросток

Пушилин: при обстреле Ясиноватой ранен мальчик 2012 года рождения, он в больнице

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкРазбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела
Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Мальчик 2012 года рождения пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, он находится в состоянии средней степени тяжести в больнице, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«
"Вследствие сегодняшнего обстрела в Ясиноватой ранен мальчик 2012 года рождения – он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении, главы республики.
Отмечается, что в результате обстрелов ДНР повреждения получили семь жилых домов в Донецке, Горловке и Ясиноватой, три объекта гражданской инфраструктуры, объект энергетики в Ясиноватой, Дом культуры и храм в Горловке.
Ранее в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших в результате сброса боеприпасов с украинских БПЛА в разных районах города. По информации Пушилина, один из пострадавших является сотрудником коммунального предприятия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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