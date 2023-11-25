https://ria.ru/20231125/malchik-1911859351.html

При обстреле Ясиноватой пострадал подросток

При обстреле Ясиноватой пострадал подросток - РИА Новости, 25.11.2023

При обстреле Ясиноватой пострадал подросток

Мальчик 2012 года рождения пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, он находится в состоянии средней степени тяжести в больнице, сообщил РИА Новости, 25.11.2023

2023-11-25T20:22

2023-11-25T20:22

2023-11-25T20:22

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецк

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Мальчик 2012 года рождения пострадал в результате обстрела Ясиноватой украинскими войсками, он находится в состоянии средней степени тяжести в больнице, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Вследствие сегодняшнего обстрела в Ясиноватой ранен мальчик 2012 года рождения – он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении, главы республики. Отмечается, что в результате обстрелов ДНР повреждения получили семь жилых домов в Донецке, Горловке и Ясиноватой, три объекта гражданской инфраструктуры, объект энергетики в Ясиноватой, Дом культуры и храм в Горловке. Ранее в субботу мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал о двух пострадавших в результате сброса боеприпасов с украинских БПЛА в разных районах города. По информации Пушилина, один из пострадавших является сотрудником коммунального предприятия.

https://ria.ru/20231125/ukraina-1911792901.html

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецк, денис пушилин, донецкая народная республика